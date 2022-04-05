‘Türkiye’de insanlar ekmek bulamıyor diye bir şey yok’ diyen Cem Küçük’ten yeni açıklama!

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, "Bakın Türkiye’de sıkıntı var ama insanlar ekmek bulamıyor yemek yiyemiyor diye bir şey yok. Bergen filmini 7 milyon kişi izledi" ifadelerini kullandı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon mart ayında aylık yüzde 5,46'lık artışla yıllık yüzde 61,14'e ulaştı. Yıllık üretici fiyat endeksi ise yüzde 114,97 oldu.

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Cem Küçük, Habertürk'te Kübra Par'la Açık ve Net programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Cem Küçük o açıklamaları:

Bakın Türkiye'de sıkıntı var. Ama ekmek bulamıyor, yiyemiyor diye bir şey yok. Gülay Hanım diyor ki kültüre gidilemiyor. Şu an Türkiye'de en ucuz sinema bileti 40 liradır. Bergen filmini 7 milyon kişi izledi. 140 milyon hasılat yaptı. Nasıl oluyor da eğlence yerler, sinema yerleri dolu oluyor?

Açıklamaları sonrası sosyal medyada gündem olan Cem Küçük sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı.

Küçük yaptığı açıklamada, "Algılara kanmayın. Hayat pahalılığını hep söylüyoruz. Sayın Gülay Yedekçi, “İnsanlar para bulup kültür sanat faaliyetlerine katılamıyor” deyince ben de, “Bergen filmini 7 milyon kişi izledi” dedim. Kes kopyala yapıştırsan ekmek çıkmaz" dedi.