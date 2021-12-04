Türkiye'de ilk ve tek! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen ve ilk etapta 3 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak Çinko İzabe Tesisinin açılışını yaptı.

Lineer Metal AŞ tarafından Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde Türk-Katar ortaklığıyla kurulan tesis, Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek. AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Lineer Metal AŞ Onursal Başkanı Prof. Dr. Yasin Aktay, tesiste incelemede bulundu.

Aktay, gazetecilere, 102 milyon dolar yatırımla kurulan tesisinin bölgenin kalkınmasını tetikleyeceğini söyledi. Türkiye'nin şu anda yıllık tükettiği 250 ile 300 bin ton dolayında çinkoyu ithal ettiğini dile getiren Aktay, ithalatın yüzde 38'inin Siirt'teki tesiste karşılanacağını belirtti.

Türkiye'de ilk ve tek

Türkiye'nin ilk ve tek Çinko İzabe Tesisinin kurulum çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Aktay, şöyle konuştu:

"Şu an hummalı bir çalışma var sahada. Çinko farklı sektörlerde farklı ürünlerin alaşımında kullanılan stratejik bir ürün. Türkiye'de yaklaşık 250 - 300 bin ton arasında çinko tüketilmekte. Türkiye'de yılda en az 1 milyar dolara yakın bir maliyet oluşturuyor. Türkiye kendi çinkosunu üretemediği için ihtiyacının hepsini dışarıdan karşılamakta. Tesis tam kapasiteye ulaştığında yaklaşık 90 bin tonluk üretim sağlayacak. Bu da Türkiye ithalatının yüzde 38'ini karşılıyor.

Yatırımın sadece Siirt için değil bölge için de çok büyük önemi var. Bölgesel kalkınma açısından bu yatırımın çok önemli bir rolü olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Çünkü Siirt, Şırnak ve Hakkari'deki madenlerin Siirt'te işlenmesi noktasında bir defa madenin son ürüne dönüştürülmesinin teknolojisi burada geliştirilmiş oldu. Bu da ilimiz adına bölge adına çok önemli bir gelişmedir."