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Gündem Türkiye'de ilk ve tek! Bakan Soylu ziyaret etti
Gündem

Türkiye'de ilk ve tek! Bakan Soylu ziyaret etti

İzmir'deki Türkiye'nin ilk ve tek Bayrak Bilim ve Türk Bayrakları Müzesi'ni ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya müzede bulunan bir Türk bayrağı hediye edildi. Bakan Soylu, müze çıkışında vatandaşlarla sohbet etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 19:31:00 -

İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) akademik yılı açılış törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir sonraki durağı, Buca ilçesindeki Türkiye'nin ilk ve tek Bayrak Bilim ve Türk Bayrakları Müzesi oldu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Kampüsünde bulunan müzeyi ziyaret eden Bakan Soylu, müzedeki doküman ve bayrakları inceledi.

Bakan Soylu'ya müzede bulunan bir Türk bayrağı, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar tarafından hediye edildi. Ziyarette İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de bulundu.

Bakan Soylu, ziyaretin ardından vatandaşlarla sohbet etti.

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