Mason locaları CHP’nin idare ettiği belediyelerle içli dışlı! CHP’nin kaleleri Mason cenneti!

Buğra Kardan İstanbul

Yüce dinimize karşı olan, alttan alta ateizm ve deizm propagandası yapan Masonlara ait dernekler CHP’nin kalelerinde yoğunlaştı. Türkiye’de faaliyet yürüten 275 Lions Kulübü Derneği’nin, 270 Rotary Kulübü Derneği’nin büyük bölümünün İstanbul ve İzmir’de olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığı’nın DERBİS platformuyla CHP’nin yönetimde olduğu Adalar, Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüpsultan, Kadıköy, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Şişli, Tuzla, Üsküdar’da Rotary Kulübü derneklerinin olduğu tescillendi.

SEKÜLERLERİ AVLIYORLAR

Anılan derneklerin sekülerlerin kümelendikleri Acıbadem, Ataköy, Ataşehir, Bahçeşehir, Bostancı, Caddebostan, Dolmabahçe, Etiler, Fenerbahçe, Kalamış, Maslak, Moda, Nişantaşı, Suadiye, Tarabya, Zekeriyaköy’de şubelerinin bulunması dikkat çekti. Bağlarbaşı, Bebek, Florya, Fulya, İstinye, Kuzguncuk’ta, Selamiçeşme’de, Teşvikiye’de, Vaniköy’de ise Lions Kulübü derneklerinin olduğu görüldü. İzmir’de de CHP’li Buca, Karşıyaka, Efes, Gaziemir, Güzelbahçe, Konak, Çeşme, Karabağlar, Bornova, Urla’da Rotary ve Lions derneklerinin olduğu müşahede edildi. Masonların tatil beldelerini de boş bırakmadıkları anlaşıldı. Anamur, Aspendos, Bodrum, Marmaris, Olimpos, Ölüdeniz, Perge’de Rotary ve Lions yapılanmalarına rastlandı. Uzmanlar, bu derneklerin CHP’nin kalelerini kullanarak tabanlarını genişlettiklerini, büyük iller ve tatil beldelerinde bulunan sekülerleri avlamayı esas aldıklarını dile getirdiler.

FETÖ BENZERİ YAPILANMA

Akit’e konuşan Analist Özhan Kızıltan, şunları söyledi: “Rotaryenler ve Lionslar çok uyanıktırlar. Dernekleşmeden evvel bir sosyokültürel araştırma yaparlar. Gidip Erzurum’da örgütlenmezler, taşa tutulacaklarını bilirler. Genelde sekülerin, alkolü kutsayanın bol olduğu yerleri tercih ederler. CHP’nin kalelerinde dernekleşmeleri bir planın ürünü. Bu dernekler tehlikeliler. ‘Hizmet’ amacı güttüklerini iddia ederler. FETÖ’cüler gibi ‘hizmet’ kavramına atıfta bulunup dururlar. Yardım kampanyaları yapmakla övünürler, böbürlenirler. Yapı olarak bir tarikatı, cemaati andırırlar. Bir nevi beşinci kol faaliyeti yürütürler. Onlar için temel olan ülkeyi ve halkı yönlendirmektir. Rotaryenler daha tehlikelidir. Sinsi emellerle Türkiye’ye yollanan bir CIA ajanı ilk bunların aralarına girer. Bir ulustan söz ederler ama bu Türk ulusu değildir, enternasyoneldir. Sohbetlerine katılanlar sekülerdir. Kariyer menfaat peşindedir. Rotary ve Lions derneklerinin CHP’nin idare ettiği büyük illerde ya da tatil beldelerinde yoğunlaşması şaşırtıcı değildir. Karşımızda dev bir proje vardır. O proje de İsrail ve ABD’ye sempati duyan bireyler üretmeye dayanmaktadır. Çok manidar! Atatürk’ün kapattığı Mason locaları CHP’nin kuvvetli olduğu yerlerde kümelenmektedir. 1935’te Atatürk’ün kilit vurduğu Mason localarının 1948’de İnönü tarafından açılması, o tarihte İsrail’in hayat bulması çok anlamlı! Dikketli olunmalı.”

CHP KİTLESİ BİÇİLMİŞ KAFTAN

Sosyolog İlhami Sayan ise şunları anlattı: “Mason locaları, derneklerinin büyük bölümünün CHP’nin idare ettiği yerlerde olması rastlantı değildir. Sekülerleri ve elitleri bünyelerinde barındıran CHP’nin kaleleri biçilmiş kaftandır. Masonlar çok sinsidirler. Yayılım planları İslâmi yapılanmalar gibi değildir. İslâmi cemaatler, tarikatlar gibi aşağıdan yukarıya gitmezler. Sosyal ve ekonomik olarak alt tabakadan üst tabakaya yönelme gibi dert gütmezler. Üst tabakadan alt tabakaya inerler. Mason localarının, derneklerinin CHP’nin kalelerini tercih edip etmedikleri tartışılan konulardandır. CHP’nin kalelerinin temellerini atıp atmadıkları da öyle. Bu bağlamda ‘CHP’nin yönetiminde olan şehirler dönüştürme yeri mi, dönüştürülme amacı taşınan yerler mi’ sorusu önem taşımaktadır. Belli ki Masonlar için CHP’nin yönetiminde olan iller meyve toplanan, ekin alınan bölgelerdir. Buralarda epeydir yer aldıkları açıktır. Fikren ve kültürel olarak kendilerine yakın sosyal gruplarla daha uyumlu oldukları muhakkaktır. Buralarda kalarak sermaye devşirmeye uğraştıkları da aşikârdır. Bunlar için mühim olan derenin taşıyla derenin kuşunu vurmaktır. Bunlar için esas olan CHP’nin kalelerinden toplanan paralarla, devşirilen bireylerle buraları ifsat etmektir.”