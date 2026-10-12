Türkiye’de ilk, dünyada 73’üncü! Sanal Anjiyo BT cihazı Denizli’ye kazandırıldı

Denizli, sağlık alanında ileri teknolojiye dayalı önemli bir yatırıma ev sahipliği yapmaya başladı. Denizli OSB Önceki Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve DOSAV Başkanı Selim Yaymanoğlu’nun katkı ve koordinasyonu ile Denizlili sanayicilerin bağışlarıyla Pamukkale Üniversitesi İnme Merkezi’ne kazandırılan Sanal Anjiyo Bilgisayarlı Tomografi (BT) cihazının tanıtımı kapsamında bağışçılara yönelik vefa etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe; Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, Denizli OSB Önceki Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve DOSAV Başkanı Selim Yaymanoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Fuat Özel, Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş, sanayiciler ve bağışçılar katıldı.

“Ülkemizde ilk olma özelliği taşıyor”

Etkinliğin açılışında konuşan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, Sanal Anjiyo BT cihazının üniversiteye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, sağlık hizmetlerinde ileri teknolojinin önemine dikkat çekti.

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, "Ülkemizde ilk olma özelliği taşıyan ve dünyada sayılı merkezlerde bulunan Sanal Anjiyo BT cihazının üniversitemize kazandırılması, Denizli ve bölgemiz açısından son derece önemli bir gelişmedir. Başta Denizli OSB Önceki Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Derya Baltalı, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve DOSAV Başkanı Sayın Selim Yaymanoğlu olmak üzere bu kıymetli yatırımın hayata geçirilmesine katkı sunan tüm sanayicilerimize ve bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Bu ileri teknoloji sayesinde tanı süreçlerinin daha etkin yürütülmesine ve hastalarımızın sağlık hizmetlerine erişiminin güçlendirilmesine katkı sağlanacaktır. Üniversitemizin sağlık alanındaki bilimsel ve teknolojik kapasitesini artıran bu yatırımın, Pamukkale Üniversitesi’ni bölgesel ölçekte daha güçlü bir sağlık merkezi konumuna taşıyacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

“Denizlimize hayırlı olmasını diliyorum”

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger de konuşmasında, kamu kurumları, üniversite ve sanayi dünyası arasında kurulan iş birliğinin toplumsal fayda açısından taşıdığı öneme değinerek; "Bir şehrin gelişmişliği yalnızca üretim kapasitesi ve ekonomik göstergeleriyle değil, insanına sunduğu sağlık, eğitim ve yaşam imkânlarıyla da ölçülür. Denizli sanayicilerimizin toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ederek böylesine önemli bir teknolojik yatırımı şehrimize kazandırması, kurumlar arası dayanışmanın güçlü bir örneğidir. Üniversitemizin sağlık altyapısına yapılan bu katkının, vatandaşlarımızın nitelikli sağlık hizmetlerine erişimine destek olmasını temenni ediyorum. Bu değerli yatırımda emeği bulunan herkesi kutluyor, Denizlimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

“Geleceğimize yapılan son derece kıymetli bir yatırımdır”

Denizli OSB Önceki Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı ise Sanal Anjiyo BT cihazının Denizli halkının sağlığı açısından önemli bir kazanım olduğunu vurgulayarak; "Bu cihazın Denizlimize kazandırılması, insan sağlığına ve geleceğimize yapılan son derece kıymetli bir yatırımdır. Sağlığa yapılan yatırımın değeri paha biçilemez. İleri teknolojinin sağlık hizmetleriyle buluşması, erken tanı ve doğru tedavi süreçlerinin desteklenmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu anlamlı çalışmanın hayata geçirilmesinde katkı sunan tüm bağışçılarımıza, sanayicilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Temennimiz, bu teknolojinin ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza şifa vesilesi olması ve şehrimizin sağlık alanındaki imkânlarını daha ileriye taşımasıdır." ifadelerini kullandı.

"Bu cihaz yalnızca bireyin değil bir ailenin hayatında da önemli bir fark oluşturacak"

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve DOSAV Başkanı Selim Yaymanoğlu, cihazın Denizli’ye kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sanayicilerin toplumsal sorumluluk anlayışına dikkat çekti.

Selim Yaymanoğlu, "DOSAV olarak böylesine önemli bir cihazı Pamukkale Üniversitemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Elbette temennimiz, hiçbir vatandaşımızın bu cihaza ihtiyaç duymamasıdır. Ancak ihtiyaç duyulduğunda, erken ve doğru tanı süreçlerine katkı sunabilecek bu teknoloji yalnızca bir insanın değil, onunla birlikte bir ailenin de hayatında önemli bir fark oluşturabilir. Bu çalışma, Denizli sanayisinin yalnızca üretim, istihdam ve ekonomik kalkınmada değil; toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında da sorumluluk üstlendiğinin somut bir göstergesidir. Sanayicilerimizin, bağışçılarımızın ve DOSAV Vakfımızın Pamukkale Üniversitemizle iş birliği içinde hareket ederek şehrimizin ihtiyaçlarına katkı sunması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Dünyada yalnızca 72 örneği bulunan 512 kesitli bu cihazın 73’üncüsünü Denizli’mize kazandırmış olmaktan

memnuniyet duyuyoruz. Bu kıymetli yatırımın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor; başta bağışçılarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum." dedi.

Bağışçılara vefa plaketleri takdim edildi

Konuşmaların ardından, cihazın Pamukkale Üniversitesi İnme Merkezi’ne kazandırılmasına katkı sağlayan bağışçılara plaketleri takdim edildi. Katkılarıyla sağlık alanında kalıcı bir değerin ortaya çıkmasına destek veren bağışçılara teşekkür edildi.

Programın devamında protokol üyeleri ve bağışçıların katılımıyla İnme Merkezi’nin açılış kurdelesi kesildi. Gerçekleştirilen yatırımın, Denizli’nin sağlık altyapısına, ileri tanı teknolojilerine erişimine ve üniversite-sanayi iş birliğinin gelişimine katkı sunması hedefleniyor.

Denizli OSB ve DOSAV öncülüğünde hayata geçirilen bu çalışma, sanayinin üretim gücünü toplumsal faydayla buluşturan örnek bir dayanışma modeli olarak öne çıkıyor.