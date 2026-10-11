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Spor Süper Lig'de tartışmalı gece: Kocaelisporlu Tayfur Bingöl'den mağlubiyet sonrası sitem dolu sözler!
Spor

Süper Lig'de tartışmalı gece: Kocaelisporlu Tayfur Bingöl'den mağlubiyet sonrası sitem dolu sözler!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Kocaelispor'da deneyimli futbolcu Tayfur Bingöl, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının karşısına geçerek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Teknik direktör Selçuk İnan'ın maça kendilerini çok iyi hazırladığını ve sahada rakibe alan bırakmayan disiplinli bir mücadele koyduklarını belirten Bingöl, sahadan puansız ayrılmalarına rağmen gelecek haftalar adına umut vaat eden bir oyun sergilediklerini vurguladı.

KOCAELİSPORLU oyuncu Tayfur Bingöl, “Bizim adımıza puan kaybı yaşadığımız bir maç oldu fakat gelecek adına umut veren bir oyun ortaya koyduk. Maça gelen başta Hodri Meydan taraftar grubu olmak üzere tüm Kocaelispor taraftarlarına teşekkür ediyoruz. Hiçbir deplasmanda bizi yalnız bırakmıyorlar” dedi.

Süper Lig'in 7’nci haftasında Kocaelispor, deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kocaelisporlu oyuncu Tayfur Bingöl, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

 

Beşiktaş'a hiç alan vermediklerini belirten Tayfur Bingöl, “Selçuk Hocaya teşekkür ederiz. Bizi bu maça çok iyi hazırladı. Müsabaka içerisinde Beşiktaş'a hiç alan vermedik. Oyunu sıkıştırdık. Takım arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. İlk olarak benim bir penaltı pozisyonum oldu. Beşiktaşlı arkadaşlarımla da konuştuğumda penaltı olmadığını söylediler. İkili mücadelelerde sağlık kararlar verilmesi gerekiyor. İnsan hata yapabilir. Bizler de hata yapıyoruz. Bu tarz pozisyonların daha sağlıklı çözümlenmesi gerekiyor. Bizim adımıza puan kaybı yaşadığımız bir maç oldu fakat gelecek adına umut veren bir oyun ortaya koyduk. Maça gelen başta Hodri Meydan taraftar grubu olmak üzere tüm Kocaelispor taraftarlarına teşekkür ediyoruz. Hiçbir deplasmanda bizi yalnız bırakmıyorlar" diye konuştu.

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