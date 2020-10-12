"Türkiye'de ilk" diyen Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Lityum üretimine başlayacağız

Karadeniz'de doğal gaz keşfeden Türkiye bir ilke daha imza atacak.

"Türkiye'de ilk defa lityum üretimine başlayacağız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Pilot tesiste lityum üretimini sağlamış olacağız. Türkiye'de ilk defa lityum üretimine başlayacağız. Bu tesisten sonraki planımız daha yüksek kapasiteli bir tesis hayata geçirmek." dedi.

Dönmez, "500 gram cevherden biz 0,1 gram lityum çıkaracağız. İthal ettiğimiz bir ürünü Türkiye'de üretir hale geleceğiz. Üretilecek lityum karbonatın tonu 20 bin dolar." ifadelerini kullandı.

Yerli otomobil açıklaması

Fatih Dönmez, "Yerli otomobil bir ortak girişim grubunun sonucu. Geçtiğimiz aylarda fabrikanın temeli atıldı. Biz kendilerine, bataryada kullanılacak lityumun teminini yapabileceğimizi söyledik" diye konuştu.