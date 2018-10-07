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Türkiye'de ilk defa Karacabey'de görüntülendi

Türkiye'de yaşayan kuş türü listesinde bulunmayan siyah kuğu, Bursa'nın Karacabey Longoz ormanlarında gözlem yapan doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından bu yıl iki birey olarak görüntülendi.

07 Ekim 2018 Pazar 11:52
Türkiye'de ilk defa Karacabey'de görüntülendi

Dünya Kuşları Koruma Kurumu'nun (BirdLife International) girişimiyle 6-7 Ekim'de, kuşların yılda iki kere gerçekleştirdiği uzun ve zorlu göç yolculuğuna dikkati çekmek amacıyla düzenlenen Avrupa Kuş Gözlem Günü'ne Avrupa'dan 19 ülke katılıyor. Türkiye ve KKTC'deki 21 ayrı noktada da bu etkinlik gerçekleştiriliyor.

Türkiye'de Doğa Derneği ortaklığıyla farklı illerdeki gönüllü topluluklar tarafından gerçekleştirilen etkinlik sonunda ülkelerin gözlem sonuçları, kuşların göç boyunca karşılaştığı zorlukları gündeme getirmek için dünya basınına taşınacak. Göç yolundaki kuşların yaşamına dahil olmak isteyen herkese açık etkinlikle, yılda bir kere bile olsa insanların farklı uğraşlardan sıyrılıp yüzünü başka canlıların yaşamlarına çevirmesini, hayatı onların gözünden de görebilmesini, doğayı okumayı ve yazmayı keşfetmesini de hedefliyor.

"Karacabey longozu önemli bir nokta olacak"

Türkiye'deki 20 noktadan biri olan Karacabey Longoz ormanlarında gözlem yapan doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Türkiye'de kuş türü listesinde yer almayan siyah kuğuyu iki birey olarak görüntülemeyi başardı.

Tüydeş, anavatanı Avustralya olsa da Avrupa'da kafes kaçkını bireylerin zamanla doğaya adapte olarak kayıtlardaki yerini aldığını belirtti.

Bu kayıtların Avrupa'nın daha kuzeyinde yer aldığını ifade eden Tüydeş, "Son birkaç yıldır Karacabey Longozu'nda tek birey olarak görülen Siyah kuğuyu, bu yıl Doğa Derneği ve Birdlife ortaklığıyla düzenlenen Avrupa Kuş Gözlem Günü'nde kayıt altına aldık. Eğer tür, uzmanlar tarafından Türkiye listesine eklenirse Karacabey Longozu bu bakımdan da önemli bir nokta olacak. Çünkü kuşun tek kaydı buradan gerçekleştirildi."

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 11:52
  1. Bursa
  2. Karacabey
  3. siyah kuğu

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