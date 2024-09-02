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Gündem Türkiye'de idam şart! Gözaltına alındılar
Gündem

Türkiye'de idam şart! Gözaltına alındılar

Yeniakit Publisher
2024-09-02 15:40:00 -
Türkiye'de idam şart! Gözaltına alındılar

İstanbul Avcılar'da yeni doğan bebeğin hayatını kaybetmesiyle ilgili aralarında annenin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, sabah Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne H.K. tarafından bırakılan yeni doğan erkek bebek hayatını kaybetti.

Polis, H.K'nin çelişkili ifadelerinin ardından yaptığı çalışmada, bebeğin annesinin Yeşilkent Mahallesi 530. Sokak'taki apartmanda yaşayan Faslı N.S. olduğunu belirledi.

Ekipler, H.K. ile anne N.S. ve ikametteki 2 kadın olmak üzere 4 kişiyi gözaltına aldı.

Anne tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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