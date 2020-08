Türkiye'de her 100 konuttan 55'inin deprem sigortası var

SAKARYA (AA) - ONUR ORHAN - Türkiye'deki 17 milyon 682 bin sigorta yapılabilir konutun 9 milyon 719 bin 372'sinin zorunlu deprem sigortası bulunuyor.

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nin üzerinden 21 yıl geçti. TBMM Araştırma Komi̇syonunun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı.

Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi etkilendi, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.

Devletin mağduriyetleri gidermek amacıyla 2001 yılında kurduğu Doğal Afet Sigortalar Kurumuna (DASK) başvuru sayısında son yıllarda yürütülen çalışmalarla ciddi artış oldu.

DASK verilere göre, Türkiye'de 12 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla 17 milyon 682 bin 80 sigorta yapılabilir konuttan 9 milyon 719 bin 372'sinin zorunlu deprem sigortası var. 7 milyon 962 bin 708 konutun sigortası yok. Bir başka ifadeyle, Türkiye'de her 100 konuttan 55'inin deprem sigortası bulunuyor.

Depremden en çok etkilenen Marmara Bölgesi'nde ise 6 milyon 14 bin 550 konutun yüzde 67,10'una denk gelen 4 milyon 34 bin 292'si sigortalı. Bölgedeki iller arasında sigortalılık oranında yüzde 87,70 ile Yalova ilk sırada yer alırken, Sakarya yüzde 84,80 ile ikinci, Tekirdağ yüzde 84,50 ile üçüncü, Kocaeli ve Çanakkale yüzde 69,30 ile dördüncü, İstanbul yüzde 67,20 ile beşinci sırada bulunuyor.

- "Çok ciddi talep var ama yeterli değil"

Marmara Depremi'nde eşini ve oğlunu kaybeden DASK Sakarya İl Temsilcisi Ali Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük acılar yaşayarak 21 yılı geride bıraktıklarını ama bu depremi unutmalarının mümkün olmadığını söyledi.

Depremlerin can kaybının yanında ülkelere ciddi ekonomik zararları olduğuna işaret eden Esen, DASK'ın bu zararları ortadan kaldırmak amacıyla kurulduğunu hatırlattı.

İnsanların çok düşük bir bedel karşılığında evlerini sigorta ettirebildiklerini dile getiren Esen, "Çok ciddi talep var ama bunu yeterli görmüyorum. Sakarya, Türkiye'ye örnek olacak bir vilayet. Sigortacıların Sakarya'da verdiği özverili çalışma sonucunda şu anda iyi bir noktaya geliyoruz. 12 Ağustos itibarıyla Türkiye genelinde 17 milyon 682 bin sigorta yapılabilir konut var. 9 milyon 719 bin vatandaşımız evine sigorta yaptırmış durumda. Bu yüzde 55 oranına tekabül ediyor. Yani her 100 konuttan 55'i şu an sigortalı, her 100 konutun 45'i şu an sigortasız." diye konuştu.

Esen, Marmara Bölgesi'nin birinci derecede risk altında olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Beklenen İstanbul depremi var ki bunun Sakarya'ya, Düzce'ye, o fay hattına vereceği zararları bilmiyoruz. Bugün Marmara Bölgesi'nde 6 milyon 14 bin konut var. Yüzde 41,50 sigortalılık oranımız var. Baktığımızda 4 milyon 34 bin sigorta yapılmış konutumuz var. Şu anda Marmara'da 2 milyon sigortasız konut var. Bu çok ciddi bir rakam. Sakarya'da ilçeler dahil 194 bin sigorta yapılabilir, ayakta kalmış binamız var. Kentte 164 bin vatandaşımız evini sigortalatmış ama Sakarya gibi bir yerde, yerle bir olmuş, kendini ayağa kaldırmaya çalışmış bir ilde 30 bin vatandaşımız sigortasız yaşıyor. Yalova bizden önde gidiyor. Sakarya'nın oranı yüzde 84, Yalova'nın yüzde 87. Biz yüzde 100 olmalıyız."

- "Deprem sigortası hayati öneme sahip"

Deprem sigortasının hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Esen, 100 metrekare ev için yıllık 240 lira karşılığında sigorta yaptırılabildiğine dikkati çekti.

Esen, "Kimseye muhtaç yaşamak istemiyorsanız sigortalı yaşamanız lazım." dedi.

Türkiye'de son verilere göre bölge ve bazı iller bazında konut ve deprem sigortası sayı ve oranları şöyle:

BÖLGE KONUT SAYISI SİGORTALI KONUT SAYISI SİGORTALILIK ORANI MARMARA 6.014.550 4.034.292 67,10 İÇ ANADOLU 3.332.500 1.711.553 51,40 EGE 2.616.350 1.392.436 53,20 AKDENİZ 2.236.030 1.042.206 46,60 KARADENİZ 1.714.170 752.336 43,90 GÜNEY DOĞU ANADOLU 991.460 422.669 42,60 DOĞU ANADOLU 777.020 363.880 46,80 TOPLAM 17.682.080 9.719.372 55