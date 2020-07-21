Türkiye'de hangi şirket F-35 savaş uçağı için hangi parçaları üretiyor?

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı hava savunma sistemi S400'ler nedeniyle üretiminde ortak olduğu F-35'lerin Türkiye'ye verilmesinde ambargo uygulanmıştı.

Önceki haftalarda da F-35 savaş uçağının ana yüklencisi olan ABD'li Lockheed Martin şirketi web sitesinde bulunan "Küresel Katılımcılar" listesinden Türkiye'nin adını silmişti.

Şimdi ise yine hukuksuz bir karar alarak Türkiye'ye teslim edilmesi gereken 8 adet F-35 savaş uçaklarının tekrar boyanarak Amerikan Hava Kuvvetlerine teslim edildi.

F-35'lerin üretiminde Türkiye'de yer almakta olup yedi şirket bu kapsamda katkı sağlamaktadır.

İşte Türk şirketlerin F-35'lerin üretimindeki katkıları

ASELSAN: F-35 uçaklarının Elktro Optik Hedef Sistemlerinin önemli parçalarını geliştiriyor.

TUSAŞ-TAI: F-35 Orta Gövede üretiminde ABD dışında tek tedarikçisi.

AYESAŞ: F-35 savaş uçağının füze uzaktan kumanda arabirim ve panoramik kabin ekranının elektronik kartların tek tedarikçisi.

KALE HAVACILIK: TUSAŞ-TAI ile birlikte F-35 uçak gövdesi yapısal parçalarını ve düzeneklerini üretiyor.

ROKETSAN TUBİTAK: F-35 uçağında dahili olarak kullanılacak hassas güdümlü Stand Off Füzesinin (SOM) geliştirme, entegrasyon ve üretimini yürütüyor.

MİKE AŞ: British Aerospace Engineering ve Northrop Grumman için F-35'in elektronik bileşenlerini ve parçalarını sağlıyor.

ALP HAVACILIK: F-35 uçak gövdesi yapısal parçaları, iniş takım bileşenleri ve F-35 motoru için titanyum entegre kanat rotorları üretiyor.