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Teknoloji Türkiye'de geliştirildi... Denizaltıların gücüne güç katacak
Teknoloji

Türkiye'de geliştirildi... Denizaltıların gücüne güç katacak

Denizaltılar için hayati öneme sahip sonar sistemlerinin performansını doğrulamakta kullanılacak olan Sonar Fish Test ve Ölçüm Sistemi, fabrika kabul testlerini başarıyla tamamladı. Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilip üretilen denizaltıların yeteneklerini ölçecek "Sonar Fish", özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 18:14:00 - 2022-07-10 18:14:48
Türkiye'de geliştirildi... Denizaltıların gücüne güç katacak

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilip üretilen denizaltıların yetenekleri, Sonar Fish Test ve Ölçüm Sistemi'yle test edilecek.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen "Yeni Tip Denizaltı Programı" kapsamında çok sayıda yerli firmanın ürün ve kabiliyetlerinin ilk kez bir denizaltı platformunda kullanılması sağlanıyor.

Sualtı elektroniği ve akustiği konularında çalışmalar yürüten Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri (KoçSavunma), Reis sınıfı 6 denizaltının üretileceği programda kullanılmak üzere, Torpido Karşı Tedbir Sistemi'nin de aralarında bulunduğu, birçok kritik savunma ve yaşam destek sistemi geliştirdi.

Yeni tip denizaltıların deniz kabul testlerinde kullanılacak olan Sonar Fish sisteminin modernizasyonu için de görevlendirilen KoçSavunma, fabrika kabul testlerini başarıyla tamamladı.

Reis sınıfı denizaltılar için hayati öneme sahip sonar sistemlerinin performansını doğrulamakta kullanılacak olan Sonar Fish Test ve Ölçüm Sistemi'nin modernizasyon çalışmaları 1 yıldan kısa sürede sonuçlandı ve fabrika kabul testi aşamasına gelindi.

Hedef gibi davranabiliyor

Sonar Fish sistemiyle test edilecek sonar sistemleri için karmaşık akustik sinyaller üretilerek yayınlanabiliyor, sistemin muhabere özelliği sayesinde denizaltıyla iletişim kurulabiliyor.

Sistem, pasif mesafe tespit sonarlarının doğruluğunu ölçmeye yarayan işlemler de yapabiliyor. Alçak frekans (LOFAR) ve modüleli pervane gürültülerini (DEMON) temsil eden sinyaller üretilerek akustik yayın gerçekleştirebiliyor.

Aktif sonar sinyalleri üretilerek su üstü gemilerinin sonarları simüle edilebiliyor, transponder özelliği ile aktif sonar palslarına karşılık gelen eko sinyalleri üretilerek hedef gibi davranması sağlanabiliyor.

Sonar operatörlerinin eğitimlerinde de Sonar Fish Test ve Ölçüm Sistemi'nden yararlanılacak.

Proje kapsamında, tüm bu özellikleriyle yurt dışı kaynaklı ve demode durumdaki eski sistemin yerine, daha gelişkin nitelikli ve bugünün teknolojisine sahip bir Sonar Fish sistemi ülkeye kazandırılmış oldu.

Müren ve MİLDEN gibi milli projelerin test ve kalifikasyonlarında da kullanılabilecek projenin, bu yaz gerçekleştirilecek liman ve deniz kabul testleriyle yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

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