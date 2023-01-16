Türkiye'de geleceğin meslekleri! İşte çok kazandıracak meslek dalları

Türkiye'de ve dünyada geleceğin meslekleri neler olacak? Geleceğin işlerine ne kadar hazırsınız? İşte en çok para kazandıracak meslekler. Teknolojinin hızla gelişmesi ve dünyanın dijital bir yer haline gelmesiyle meslekler de değişiyor. Fütüristler ve saygın üniversite araştırmacıları bazı mesleklerin kaybolup bazılarının ise hiç olmadığı kadar popülerleşeceğini söylüyor. İşte Türkiye ve dünyada kabul görecek geleceğin meslekleri.

Gelecekte en çok para kazandıracak meslek hangisi olacak?

Hem şirketler hem de çalışanlar yeni bir döneme girdi. Bu dönüşüm özellikle teknoloji ve dijitalleşme üzerine kurulu olacakken, "dördüncü sanayi devrimi" olarak adlandırılıyor. Bunun nedeni ise otomasyonun birçok sektörde insana olan talebi azaltması ve stratejinin merkezine insan yerleştirmesi olarak görülüyor.

Robotik ve yapay zeka gibi yeni teknolojilerin entegrasyonu sayesinde, insanların tekrarlayan görevleri terk etmesi mümkün olacak. Son araştırmalar, 2030 yılına kadar 75 milyondan fazla işin makineler tarafından gerçekleştirileceğini ortaya koydu. Ancak yine bu tarihe kadar 130 milyondan fazla iş ortaya çıkması bekleniyor.

Yapay zekanın yerini dolduramayacağı meslek dalları

Gelecek yıllarda çok daha sık duyacağımız ve üniversitelerde eğitiminin verileceği başlıca meslekler şu şekilde sıralandı:

Blockchain Uzmanı

Yapay Zeka Uzmanı

Robotik Mühendisi

Yazılım/Oyun Geliştirici

Dijital İçerik Oluşturucusu

Bulut (Cloud) Mühendisi

Büyük Veri (Big Data) Analisti

Siber Güvenlik Uzmanı

Yenilenebilir Enerji Uzmanı

Enerji Sistemleri Personeli

Teknoloji odaklı geleceğin meslekleri

Önümüzdeki döneme en çok damga vuracak mesleklerin teknoloji, bilgi güvenliği ve veriler üzerine kurulu olması bekleniyor. Blockchain uzmanlığı gibi mesleklerin popüler hale gelmesi, verilerin şifrelenmesine olan önemi gün yüzüne çıkarıyor. Bu teknolojinin 2030'a kadar yılda 3 trilyon dolardan fazla gelir yaratacağı tahmin ediliyor.

Robotik mühendisi ve yapay zeka uzmanı gibi meslekler ise teknolojinin ve dijitalleşen dünyanın en popüler oyuncuları olacak. Özellikle fabrikaların insan gücünü terk edip otomasyona milyarlarca dolar yatırım yapması bekleniyor.

Bulut (Cloud) mühendisi ve siber güvenlik uzmanı olarak çalışacak kişiler ise verilerin depolanması, sınıflandırılması ve aynı zamanda güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olacak. Günümüzde bile şirketlerin yüzde 93'ü, bulut operasyonlarını kritik öneme sahip olduğunu düşünüyor.

Enerji sektöründeki meslekler

İklim krizi ve küresel ısınma gibi sorunların büyümesiyle enerji dünyasında da değişimler kaçınmaz oldu. Bundan dolayı enerji şirketlerinin yenilenebilir kaynaklara yatırım yapması ve bu alanda çalışacak kişilere yönelmesi bekleniyor.

Bu alanda yenilenebilir enerji uzmanı, çevre mühendisi ve enerji sistemleri personeli gibi farklı ihtiyaçlar bulunuyor. Yenilenebilir enerji alanında çalışanlar, gelecekteki işgücü piyasasında birçok fırsata sahip olacak.

Dijital odaklı meslekler

Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle medya sektöründeki kişiler ve kurumlar da bu alana yöneldi. Hatta Instagram, YouTube, TikTok gibi platformlar sayesinde dijital içerik oluşturucuları ortaya çıktı. Dijital içerik tüketiminin 2020 yılında yüzde 31 oranında arttığını göz önünde bulundurarak, markaların sosyal medyaya daha fazla yöneleceği düşünülüyor.

Siz geleceğin meslekleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz