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Türkiye’de ‘Gebelik Öncesi Danışmanlık’ ilk kez ücretsiz verilecek

Türkiye’nin ilk ücretsiz ‘Gebelik Öncesi Danışmanlık Merkezi’ Eskişehir’de hizmet vermeye başladı.

20 Haziran 2019 Perşembe 16:34
Türkiye’de ‘Gebelik Öncesi Danışmanlık’ ilk kez ücretsiz verilecek

Türkiye’nin ilk ücretsiz ‘Gebelik Öncesi Danışmanlık Merkezi’ Eskişehir’de hizmet vermeye başladı.


Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Av. Mail Büyükerman ek hizmet binasında açılan merkez, aile olmaya adım atmak isteyen bireylerin anne ve baba olurken olumsuz süreçler yaşamasının önüne geçmek için hizmet vermeye başladı. Bu kapsamda özellikle yeni evlenen ve gebelik planlayan çiftlere, gebelikten önce sağlık durumu kontrolleri ve iyilik hallerinin artırılması öncelikli olarak planlanıyor. Daha sonra hamilelik döneminin psikolojik ve fizyolojik açıdan sağlıklı geçirilmesi için diyetisyen, psikolog gibi uzmanlar yardımıyla risklerin en aza indirilmesi amaçlanıyor. Anne ve bebek açısından oluşabilecek tüm sağlık problemlerini en aza indirmek için görevlendirilen uzmanlar, sağlıklı nesillerin yetişmesi için çalışıyor.


“Temel amacımız, sağlıklı bir gebelik dönemi yaşanmasını sağlamak”


Dünyada sayılı örnekleri bulunan Gebelik Öncesi Danışma uygulaması, Türkiye’de ilk kez Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünün başlattığı uygulamayla vatandaşların hizmetine sunuluyor. Tamamen ücretsiz olarak hizmet verecek olan merkezin açılışı sonrası İHA muhabirine bilgi veren İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, “Gebelik Öncesi Danışma yurt dışında olağan bir uygulama. Buradaki merkezi, biz bildiğimiz kadarıyla ilk merkez olarak açıyoruz ve tamamen ücretsiz olarak halkımızın hizmetine sunacağız. Bizim buradaki temel amacımız; yaklaşık 1 yıllık dönemde gebelik düşünen bayanlara, erkeklere gebelik öncesi danışmanlık hizmeti vererek, onların sağlıklı bir gebelik süreci yaşamalarını sağlamak. Örneğin bir bayan gelir; kiloludur, öncelikle deriz ki kilonuzu verin, aktivitenizi artırın ya da bilmediği bir rahatsızlığı vardır, tansiyonu olabilir veya diyabet olabilir. Bunların tanısını koyarak uygun tedavisini almasını sağlamak veya kullandığı ilaçları eğer gebelik döneminde ona zarar verecekse bu zararı ortadan kaldırmak adına bu ilaçların kesilmesi, ya da var olan rahatsızlığını ilaçların gebelik öncesi aşamada başlatılması veya ilaçların kesilmesini sağlamak amacımız. Bunun dışında, genellikle hastalar bize geldikleri zaman gebeliğin 10-12’nci haftalarında geliyorlar ve bu dönem de açıkçası vitamin ve demir takviyesi gibi takviyeler için biraz geç bir süre. Bizim buradaki yapmak istediğimiz şey, bu tür eksikleri gebelik öncesinde saptayıp bu eksiklikleri öncesinde gidermek. Bu bizim için hem sağlıklı bir gebelik dönemi, hem de anne kayıplarının önlenmesi hem de sağlıklı bebeklerin dünyaya gelmesi açısından önemli. Açıkçası bu merkezi ilk olarak burada açmaktan ayrıca bir mutluluk ve onur duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.


Gebelik Öncesi Danışma Merkezi ile ilgili bilgiler veren Doç. Dr. Bilge, “Biz bu birimi Halk Sağlığı Başkanlığı altında oluşturduk. Burada; sigarayı bırakma polikliniği, diyetisyen, psikolog ve diğer ilgili birimlerimiz olacak, onlara gerekli danışmanlığı verecekler. Örneğin kişinin diyet alması gerekiyorsa diyet verilecek, egzersizi programlanacak veya ilgili başka branşlar gerekiyorsa onlara sevk edilecek. Bunların haricinde kişinin eğer ilk hastalıkları varsa bunlara yönelik gerekli hizmetler verilecek” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 16:34
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