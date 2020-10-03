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Aktüel Türkiye'de eylül ayında yağışlar yüzde 57 azaldı
Aktüel

Türkiye'de eylül ayında yağışlar yüzde 57 azaldı

Eylül ayında yağışlar Türkiye'nin tamamında azalırken en düşük yağış Güneydoğu Anadolu ve Marmara Bölgesi'nde kaydedildi - Geçen yıl eylül yağışları 16 milimetre kaydedildi, bu yıl eylülünde yüzde 41 azalarak 9,4 milimetre olarak kayıtlara geçti - Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bitlis, Kilis, Adıyaman, Gaziantep ve Hakkari 1 milimetrenin altında yağış alırken, en fazla yağış 63 milimetre ile Rize’de gerçekleşti

Yeniakit Publisher
2020-10-03 11:01:53 -
Türkiye'de eylül ayında yağışlar yüzde 57 azaldı

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Türkiye'de eylül ayında uzun yıllar yağış ortalaması yüzde 57 azaldı.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar eylül ayı yağış ortalaması 21,8 milimetre olarak ölçüldü.

Geçen yıl eylül yağışları 16 milimetre kaydedilirken, bu yıl eylülde yüzde 41 azalarak 9,4 milimetre olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın eylül yağışları, uzun yıllar alınan ortalamaya göre yüzde 57 azaldı.

1981 yılından beri uzun yıllar eylül ayı ortalamasına göre, yağışlar en çok 1984 yılı eylül ayında yüzde 90 azalmıştı. Bu yılın eylül yağışları son 40 yılın en fazla azaldığı 7. eylül ayı yağışları olarak kayıtlara geçti.

Eylül yağışları, kıyı Ege’de, Akdeniz’in batısı ve doğusunda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin tamamında, Doğu Anadolu Bölgesi’nin güney ve doğu kesimlerinde, Orta Karadeniz, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kastamonu, Nevşehir civarları ile Trakya’nın batı kesimlerinde normallerine göre yüzde 80'in üzerinde azalma gösterdi.

Bu yıl eylül ayında Denizli, Uşak civarları, Afyonkarahisar ve Isparta’nın batı kesimleri, Aksaray, Gümüşhane, Antalya Gazipaşa ve Mersin Silifke çevrelerinde ise normallerine göre yüzde 80’in üzerinde yağışlarda artış kaydedildi.

- En fazla yağış Rize’de gerçekleşti

Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bitlis, Kilis, Adıyaman, Gaziantep ve Hakkari 1 milimetrenin altında yağış alırken, en fazla yağış 63 milimetre ile Rize’de gerçekleşti.

Eylül ayında yağışlar Türkiye'nin tamamında azalırken, en düşük yağış, Güneydoğu Anadolu ve Marmara Bölgesi'nde kaydedildi.

Eylül ayında bölgesel yağışlar şu şekilde gerçekleşti:

Bölgeler 2020 Eylül Yağış (mm) Normal (mm) Geçen Yıla Göre Değişim (%)
Normaline Göre Değişim(%)
Marmara 1336,5Geçen yıl civarında 64 azalma
Ege 9,817,1 51 azalma 43 azalma
Akdeniz 6,814,8 58 azalma 54 azalma
İç Anadolu 8,314,4Geçen yıl civarında 42 azalma
Karadeniz 19,750,4 50 azalma 61 azalma
Doğu Anadolu 6 14,9 39 azalma 60 azalma
Güneydoğu Anadolu 0,2 5,4 71 azalma 96 azalma

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