Türkiye’de eroin fabrikası açan CHP, uyuşturucu ile mücadele eden Emniyet’e saldırdı!

Son yıllarda terör örgütlerine Türkiye’yi dar eden, terörün finansmanı uyuşturucu ve insan ticaretini bitme noktasına getiren Türk Emniyeti’ne, terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden saldırıları devam ediyor.

Uyuşturucu ile mücadelede istatistiklere yansıyan ve Avrupa ülkelerinin kat kat üzerinde başarılara imza atan Türk güvenlik güçlerine bugün bir iftira da CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu attı.

PKK İLE AYNI TEZİ SAVUNDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Türkiye’nin cari açığı kapatmak için devlet eliyle uyuşturucu ticareti yaptığını iddia etti.

EMNİYET VE JANDARMADAN CEVAP

Kılıçdaroğlu’nun şaşkınlık yaratan iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesaplarından cevap verdi.

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 177 yıllık Emniyet Teşkilatımızı “Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak”la suçlamaktadır.

Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.”

UYUŞTURUCU TİCARETİ CHP İLE BAŞLADI

Kurtuluş Savaşı’nın bitiminde, kurulan İsmet İnönü Hükümeti’nin kapısını bir Japon firması tıklatıyor. Ve Türkiye’de, eroin fabrikası kurmayı öneriyor. Böylece de 1926 yılında, Japon firmasıyla ortak, bugünkü Taksim Divan Oteli’nin yerinde, T.C. Uyuşturucu Maddeler İnhisarı boy gösteriyor.

Tüm dünyada yasak ama bizde yasal olan eroinin getirdiği kazanç ve ekonomik hareketlilikle, Türkiye bir anda uyuşturucu cenneti olup çıkıyor. Bu kadarla kalmıyor iş.

Hemen ikinci fabrikayı kuruyoruz. Eyüp’te, Haliç kenarına. Adı da çok hoş: Eczayı Tıbbiye ve Kimyeviye – ETKİM. Hiç soluk almadan, üçüncü eroin fabrikası da boy atıyor; bu kez Kuzguncuk’ta. Adı da, ‘Türk Ecza-yı Tıbbiye ve Kimyeviye Şirketi- TETKAŞ’!

Yönetim Kurulu Başkanı kim? TBMM Başkan Vekili ve Trabzon Milletvekili Hasan Saka. O kim? Daha sonra, yani 1947′de Başbakanlık koltuğuna oturan siyasi!

Bu yıllarda, Türkiye’de tam tamına 27 sanayi kuruluşu var. Bunların, yıllık toplam karı 2 milyon lira. Ama üç eroin fabrikasının getirisiyse 15 milyon lira!

O dönemde çok ucuz olan eroin, toplumun hemen hemen bütün kesimine yayılıyor. Her ne kadar yurt içine satışı yasaksa da, önce fabrikalarda çalışan işçiler eroin bağımlısı oluyor, sonra da bunların aracılığıyla toplumun dört bir yanına dağılıyor beyaz zehir. Yıl 1930… Dünya gazeteleri, İsmet İnönü’yü ‘Uyuşturucu Satıcısı’ olarak resmetmeye başlıyor.

Derken, 1930′da, New York’ta yakalanan Alesia adlı bir gemide, Türkiye’den yüklenmiş 500 bin dolarlık saf morfin ele geçiriliyor. Ve bütün TC Bandıralı gemiler, dünyada ‘uyuşturucu kaçakçılığı yapan deniz taşıtları’ olarak fişleniyor.

1933 yılında bir gün Mustafa Kemal ani bir şekilde kabineyi toplayıp “Eroin Fabrikaları kapanmıştır” açıklamasını yapıyor. Ve Türkiye’nin yasal eroin fabrikaları bir takım meraklılar konuyu kurcalayana kadar tarihe gömülüyor…

1933 senesinde İstanbul Bahçekapı’da çekilen bu fotoğraf gerçeklerin kanıtı… Levha’nın üst kısmındaki üçgen ve göz şekli ise dikkatlerden kaçmadı…

02 Aralık 1933 tarihli Cumhuriyet Gazetesi, eroin fabrikasını ‘çok modern bir daire’ diyerek övüyor ve ziyaret edilmesi hususunda tavsiyerlerde bulunuyor.