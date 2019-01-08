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Türkiye'de Ermeni televizyonu açılıyor

Türkiye'de yayınlanan Ermeni gazetesi olan Luys, televizyon kanalı açma kararı aldı.

08 Ocak 2019 Salı 18:29
Türkiye'de Ermeni televizyonu açılıyor

Eski televizyoncu Şahnur Kazancı ile spor yazarı Aram Kuran tarafından kurulan ve Ermenice-Türkçe basılan Luys magazin gazetesi bir ay içinde kendi TV kanalını açıyor.

Türkiye'de yayınlanan Ermeni gazetesi olan Luys (Işık) yakın zamanda kendi televizyon kanalına sahip olacak.

Eski televizyoncu Şahnur Kazancı ile spor yazarı Aram Kuran tarafından kurulan ve Ermenice-Türkçe basılan Luys magazin gazetesi yönetim kurulu üyesi Harutyun Kural, Luys TV'nin Ermeni ve Türk HD'sinde yayınlanacağını söyledi.

Bir ay içinde yayına başlıyor

Kanalı açma planının 35 yıl boyunca fikri babası Aram Kural'a ait olduğunu söyledi.

Luys TV bir ay içinde yayına başlayacak.

Kanal, Türkiye ile Ermeni toplumu ile ilgili politika, spor ve kültürel konularda çeşitli programların yanı sıra haberleri yayınlayacak.

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 18:29
  1. Luys
  2. Ermeni gazetesi Luys

YORUM YAZ

  • Kadı KarakuşKadı Karakuş30 dk önce
    Maşallah 41 kere bir bu eksikti.

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