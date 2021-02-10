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Gündem Türkiye’de en son deprem nerede oldu?
Gündem

Türkiye’de en son deprem nerede oldu?

Türkiye’de fay hattı bulunması nedeniyle sürekli depremler meydana gelmektedir. Her gün Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden deprem haberleri gelmektedir. Deprem ile ilgili araştırma yapan AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin meydana geldiği bölgelerin verisini kamuoyuyla paylaşmaktadır. Peki, en son deprem nerde oldu ve en son deprem kaç şiddetindeydi?

Yeniakit Publisher
2021-02-10 14:41:00 -
Türkiye’de en son deprem nerede oldu?

Deprem, yer sarsıntısının yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalara ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması denir. Türkiye fay hattı üzerinde bulunduğu için çok sık deprem olayları meydana gelmektedir. İşte” Türkiye’de en son deprem nerede oldu ve kaç şiddetinde deprem oldu” sorularının cevabı…
AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verilerini paylaştı…
Son dönemde yaşanan depremler sonrasında herhangi bir can ya da mal kaybı olmaması rağmen depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli korku yaşıyor. Geçtiğimiz yıl Sisam'da meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem, İzmir'de 118 can kaybına yol açmıştı. Güncel deprem verilerinin bulunduğu ekran aşağıda bulunmaktadır.

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