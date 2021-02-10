Deprem, yer sarsıntısının yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalara ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması denir. Türkiye fay hattı üzerinde bulunduğu için çok sık deprem olayları meydana gelmektedir. İşte” Türkiye’de en son deprem nerede oldu ve kaç şiddetinde deprem oldu” sorularının cevabı…

AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verilerini paylaştı…

Son dönemde yaşanan depremler sonrasında herhangi bir can ya da mal kaybı olmaması rağmen depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli korku yaşıyor. Geçtiğimiz yıl Sisam'da meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem, İzmir'de 118 can kaybına yol açmıştı. Güncel deprem verilerinin bulunduğu ekran aşağıda bulunmaktadır.