Türkiye’de en çok satan akıllı telefon markaları açıklandı! İşte zirvedeki marka

Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte akıllı telefon üretimleri de bir hayli arttı. Cebimize sığabilecek boyutta olan bu elektronik alet, hayatımızın hemen her yerinde kullanılıyor ve çoğu zaman katkı sağlıyor. Son olarak teknoloji ile ilgili veriler paylaşan Statcounter, Temmuz 2023 itibariyle dünya genelinde ve Türkiye’de pazar payı en yüksek akıllı telefon üreticilerini paylaştı. İşte en çok satan akıllı telefon markaları…

Statcounter’ın verilerine göre şu anda dünya genelinde en çok akıllı telefon satan marka, teknoloji devi Apple. Pazarın yüzde 28.46‘sında payı olan şirket, en son geçtiğimiz aylarda iPhone satışlarında rekor kırdığını ve üç ayda 94,8 milyar dolar gelir elde edildiğini açıkladı.

Öte yandan sıralamanın ikinci sırasında ise Android cephesinin önemli oyuncusu olan Samsung yer aldı. Pazar payının yüzde 24.54‘üne ev sahipliği yapan şirket, yakın zamanda Galaxy S23 akıllı telefon serisi ile dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.

İşte Temmuz 2023 itibariyle dünya genelinde en çok satan akıllı telefon markaları;



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Statcounter, dünya geneli bir yana Türkiye’deki akıllı telefon pazarı için de veriler yayımladı. Ancak bu liste oldukça dikkat çekti. Zira rapora göre veriler toplandığı sırada ülkemizdeki telefonların yüzde 28.14‘ünün markası tanımlanamadı.

İşte Türkiye’de en çok satan akıllı telefon markaları;