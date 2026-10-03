Türkiye'de elektrikli araç sayısı 7 ayda 91 binden fazla arttı, 465 bine dayandı

Türkiye'de elektrikli araç sayısı, 2026 yılının ilk 7 ayında 91 binden fazla artarak 465 bine dayandı. Rakamları, yerli ve milli şarj istasyonu üreticisi ve şarj ağı operatörü Voltgo'nun İş Geliştirme ve Strateji Direktörü Ali Çelebi İHA muhabirine aktardı.

Çelebi, 2025 yılı sonunda ülkede trafikte yaklaşık 373 bin elektrikli araç bulunduğunu belirtti: "2026 Temmuz itibarıyla bu sayı 465 bine dayandı. Yalnızca 7 ayda 91 binden fazla yeni elektrikli araç trafiğe çıktı ve araç parkı yaklaşık yüzde 25 büyüdü. Türkiye elektrikli mobilitede üretim üssü haline geliyor."

Elektrikli araçların artık geleceğe yönelik bir teknoloji olarak değil, günlük ulaşımın önemli bir parçası olarak ele alınması gerektiğini ifade eden Çelebi, ilgiyi artıran üç temel unsuru düşük işletme maliyetleri, gelişen batarya teknolojileri ve yaygınlaşan hızlı şarj altyapısı olarak sıraladı.

Sürücülerin sorusunun da değiştiğini vurgulayan Çelebi, "Kullanıcılar artık 'Yolda kalır mıyım?' yerine 'En hızlı ve en yakın nerede şarj edebilirim?' sorusunu soruyor" dedi. Voltgo direktörü, bunlarla birlikte Türkiye'de çok daha hızlı bir büyüme öngördüklerini söyledi.

Çelebi'nin aktardığı EPDK verilerine göre Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye'de yaklaşık 47 bin şarj soketi bulunuyor; bu soketlerin yaklaşık 20 bini DC hızlı şarj, 26 bine yakını ise AC şarj noktası. Çelebi, "Artık yalnızca soket sayısına değil, kullanıcıların erişebildiği güvenilir ve hızlı şarj deneyimine odaklanılması gerek" diye konuştu.

"Togg bir mobilite ekosisteminin başlangıç noktası oldu"

Çelebi, Togg'un Türkiye'de elektrikli mobilitenin gelişiminde önemli bir kırılma noktası oluşturduğunu dile getirdi: "Togg yalnızca otomobil üretmedi. Ülkemizde bir mobilite ekosisteminin başlangıç noktası oldu. Araç, yazılım ve şarj altyapısını aynı ekosistemde birleştirdi. Bu yaklaşım Türkiye'de elektrikli araç kullanımını hızlandıran en önemli kırılmalardan bir tanesi oldu."

Kara yollarında yüksek hızlı şarj koridoru önerisi

Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla kara yollarında yüksek hızlı şarj koridorlarının oluşturulması gerektiğini belirten Çelebi, şarj istasyonlarının lokasyon ve güç optimizasyonunun önemine işaret etti. Çelebi, "Her yere 240 kW şarj istasyonu kurmak yerine kara yolları ve lokasyon optimizasyonu yaparak, bu şarj güçlerini altyapıya da uygun bir şekilde seçerek ilerletmemiz çok daha fizibıl olacaktır" ifadelerini kullandı.

Voltgo'nun 2026 hedefi 400 cihaz

Türkiye'nin 2030 vizyonunda elektrikli araç üretimi, şarj teknolojileri ve yerli mühendislik gücünün önemli bir yere sahip olduğunu belirten Çelebi, Voltgo'nun bu dönüşümde yerli üretim kapasitesini artırarak ilerlediğini kaydetti.

Şirketin kendi üretim kapasitesine ilişkin rakamları da paylaşan Çelebi, "2025 yılında 110 adet olan yerli üretim kapasitemizi yüzde 125 artırarak 250 adede çıkarttık. 2026 yılında ise kapasitemizi yüzde 60 daha artırarak 400 cihaza ulaştırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki 2 yılda toplam yüzde 250 büyüme hedefliyoruz" dedi. Çelebi, yol haritalarının temelinde yerli üretim, yerli mühendislik ve sürdürülebilir bir büyümenin yer aldığını, bu yatırımlarla 2030 vizyonlarına ilerlediklerini söyledi.