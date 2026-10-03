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Günde iki kez yok oluyor: Geçmek için sadece 3 saatiniz var!

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Günde iki kez yok oluyor: Geçmek için sadece 3 saatiniz var!

Dünyanın en sıra dışı yollarından biri olan Fransa'nın batı kıyısında Passage du Gois, en tehlikeli yolculuklardan birine ev sahipliği yapıyor.

#1
Foto - Günde iki kez yok oluyor: Geçmek için sadece 3 saatiniz var!

Fransa'nın batı kıyısında Passage du Gois, dünya üzerindeki en tehlikeli ve şaşırtıcı seyahat rotalarından biri. Yaklaşık 4.2 km uzunluğundaki bu güzargah Atlantik Okyanusu'nun gelgitleri nedeniyle günün büyük bir bölümünde suyun altına gömülüyor.

#2
Foto - Günde iki kez yok oluyor: Geçmek için sadece 3 saatiniz var!

Karşıdan karşıya geçişin sadece 15-20 dakika sürmesine rağmen, sürücülerin güvenli bir şekilde ilerleyebilmesi için yalnızca üç saatlik oldukça dar bir zaman pencereleri bulunuyor.

#3
Foto - Günde iki kez yok oluyor: Geçmek için sadece 3 saatiniz var!

ZAMANLA AMANSIZ BİR YARIŞ VE HAYATİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

#4
Foto - Günde iki kez yok oluyor: Geçmek için sadece 3 saatiniz var!

Bu gizemli yolda yolculuk yapmak, son derece ciddi bir planlama gerektiriyor. Suyun aniden yükseldiği anlarda paniğe kapılıp yolda mahsur kalan sürücüler ve yayalar için güzergah boyunca dokuz adet özel yükseltilmiş sığınak kulesi inşa edilmiş. Yetkililer, sadece başka bir büyük aracın suya girmiş olmasına güvenerek sularla kaplanmaya başlamış bir yola kesinlikle girilmemesi gerektiği konusunda sürücüleri şiddetle uyarıyor.

#5
Foto - Günde iki kez yok oluyor: Geçmek için sadece 3 saatiniz var!

Lapland Famille şirketinden deneyimli seyahat uzmanı Alex Dyer, tatil planlarının aniden değişebileceğini vurgulayarak, sürücülere her ihtimale karşı 1971 yılında inşa edilen ve sadece 8 kilometre uzaklıktaki modern Noirmoutier köprüsünü alternatif bir kaçış rotası olarak hazırda tutmalarını tavsiye ediyor.

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