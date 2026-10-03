Günde iki kez yok oluyor: Geçmek için sadece 3 saatiniz var!

Bu gizemli yolda yolculuk yapmak, son derece ciddi bir planlama gerektiriyor. Suyun aniden yükseldiği anlarda paniğe kapılıp yolda mahsur kalan sürücüler ve yayalar için güzergah boyunca dokuz adet özel yükseltilmiş sığınak kulesi inşa edilmiş. Yetkililer, sadece başka bir büyük aracın suya girmiş olmasına güvenerek sularla kaplanmaya başlamış bir yola kesinlikle girilmemesi gerektiği konusunda sürücüleri şiddetle uyarıyor.