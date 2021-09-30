  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye’de e-duruşma yapılan mahkeme sayısı 915’e ulaştı
Gündem

Türkiye’de e-duruşma yapılan mahkeme sayısı 915’e ulaştı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, dün sosyal medya hesabından, “Türkiye genelinde e-duruşma uygulanan mahkeme sayısı 915’e ulaştı. Hayırlı olsun” duyurusunu yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 18:10:00 -
Türkiye’de e-duruşma yapılan mahkeme sayısı 915’e ulaştı

Yargı Reformu Strateji Belgesindeki dijital dönüşüm hedefleri kapsamında Adalet Bakanlığı mühendislerince yazılımı yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve 15 Eylül 2020’de uygulanmaya başlanan e-duruşma, adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasının yanı sıra duruşmalara videokonferansla katılan avukatlar açısından da emek ve zaman tasarrufu sağlıyor. Ankara ve İstanbul’daki hukuk mahkemelerinin tamamında uygulanan e-duruşma’nın 2022 yılı sonunda tüm adliyelerde uygulanması hedefleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay