Türkiye’de e-duruşma yapılan mahkeme sayısı 915’e ulaştı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, dün sosyal medya hesabından, “Türkiye genelinde e-duruşma uygulanan mahkeme sayısı 915’e ulaştı. Hayırlı olsun” duyurusunu yaptı.
Yargı Reformu Strateji Belgesindeki dijital dönüşüm hedefleri kapsamında Adalet Bakanlığı mühendislerince yazılımı yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve 15 Eylül 2020’de uygulanmaya başlanan e-duruşma, adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasının yanı sıra duruşmalara videokonferansla katılan avukatlar açısından da emek ve zaman tasarrufu sağlıyor. Ankara ve İstanbul’daki hukuk mahkemelerinin tamamında uygulanan e-duruşma’nın 2022 yılı sonunda tüm adliyelerde uygulanması hedefleniyor.