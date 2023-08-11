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Ekonomi Türkiye'de doğalgaz merkezi kurma kararı aldılar! 'Türkiye'yi seçmemiz tesadüf değil' diyerek duyurdular
Ekonomi

Türkiye'de doğalgaz merkezi kurma kararı aldılar! 'Türkiye'yi seçmemiz tesadüf değil' diyerek duyurdular

Yeniakit Publisher
2023-08-11 15:23:00 -
Türkiye'de doğalgaz merkezi kurma kararı aldılar! 'Türkiye'yi seçmemiz tesadüf değil' diyerek duyurdular

Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Direktörü Dmitriy Biriçevskiy, Türkiye'de kurulacak gaz merkeziyle ilgili kritik bir açıklama yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Direktörü Dmitriy Biriçevskiy, Türkiye'de kurulacak gaz merkezine yönelik çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Sputnik'e demeç veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Direktörü Dmitriy Biriçevskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de kurma kararı aldığı doğalgaz dağıtım merkezi projesinin durumu hakkında bilgi verdi.

Rus yetkili, projenin detaylarının en üst düzeyde de olmak üzere hala daha istişare edildiğini belirtti.

Dağıtım merkezinin kurulacağı ülke için Türkiye'nin seçilmesinin tesadüf olmadığının altını çizen Biriçevskiy, "Türkiye'nin oynadığı Avrupa için transit ülke rolü, son dönemde TürkAkım doğalgaz boru hattının devreye girmesiyle de birlikte önemli derecede arttı" dedi.

Biriçevskiy, Rusya ve Türkiye'nin doğalgaz alanındaki işbirliğinin stratejik nitelikte olduğunu ve siyasi konjonktüre tabi olmadığını vurguladı.
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