Türkiye’de ‘Dış görünüm’ araştırması… Yüzde 88 ‘tipinden’ memnun

Her yüz kişiden 94’ü estetik uygulamalara gerek duymadığını söylüyor ama % 68’i, “Yaşlanmayı geciktirmek ve genç kalmak için işlem yaptırdınız mı, yaptırır mısınız?” sorusuna “Evet” yanıtını veriyor. Detaylar şöyle:

Yaptırıyor, gizliyor

Sözkonusu araştırma toplam 610 gönüllüyle, yüz yüze görüşülerek yapıldı. Adana, Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Trabzon’da, 25-64 yaş grubundakilere güzellik algısı ve estetik uygulamalarla ilgili görüşleri soruldu. Çıkan sonuçlara göre yaşlanma karşıtı olan estetik uygulamaların yükselişte olduğunu belirten araştırmanın koordinatörü Prof. Dr. Selahattin Özmen, “Toplumun önemli bir kısmı estetik işlemler yaptırsa dahi bunu dile getirmiyor ve gizliyor. ‘Estetiğe sıcak bakmıyorum’ deseler de yaşlanmayı geciktirip, gençliği uzatacak formüller peşindeler. Dünyada en çok estetik işlem yapılan 8 ülkeden biri olmamız da araştırma sonuçlarımızı doğruluyor” dedi.

Saç ekimine dikkat

Prof. Dr. Akın Yücel ise, “Çıkan sonuçlar bize insanımızın güzelliğe büyük önem verdiğini söyledi. Ayrıca gördük ki ‘genç kalmak’ önemseniyor. En büyük estetik sorun olarak sırasıyla fazla kilolar, kalın bel-göbek gibi bölgesel yağ fazlalıkları ve burun biçimi sıralanıyor” diye konuştu. Dernek Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan da şu uyarılarda bulundu: “Biz bu talebi karşılayacak sayıda değiliz. Talep artınca hekim olmayan kişiler de işin içine girdi. Örneğin saç ekimi, büyük olmasa da bir cerrahi işlem. Bunu hekim olmayanlar yapmaya başladı. Teknikerler saç ekiyor. Bir şey ucuzsa orada bir sıkıntı vardır, dikkatli olun.”

Kendini en beğenenler Trabzon’da

- ARAŞTIRMANIN diğer sonuçları şöyle:

- Kendini en çok beğenenler Trabzon’da. Burada “Kendimi yakışıklı ya da güzel buluyorum” diyenlerin oranı % 98.

- İş bulmada güzel ya da yakışıklı olmayı önemli bulanların oranı % 66.

- ‘Çevrede kabul görmek için güzel olmak gerekiyor’ diyenlerin oranı yüzde 38.

- Güzel ya da yakışıklı kabul edilmede en önemli faktörün yüz güzelliği olduğunu söyleyenlerin oranı % 61. Bunu % 26.5 ile boy ve kilo oranı izliyor.

- Katılımcıların % 80’i en çok yüzlerini beğendiğini ifade ediyor. Bunu % 57 ile göz rengi ve biçimi izliyor. % 30’u cilt kalitesi, % 25’i ise saç rengini beğeniyor.

- Katılımcıların % 32.5’inin beğenmediği en az bir özelliği var. Beğenilmeyen fiziksel özelliklerin başında % 23.7 ile az ya da çok kilolu olmak geliyor. Burnunu beğenmeyenlerin oranı 15.7. Boyunu kısa bulanların oranı ise % 14.6.

- Yaşlanmayı geciktirmek için uygulama yaptırmayı doğru bulanların oranı % 54. ‘Yaşlanmayı geciktirmek ya da herhangi bir sağlık sorununa yol açmasa dahi görüntümü etkileyen bir durum için cerrahi olan veya olmayan operasyon yaptırabilirim’ diyenlerin oranı % 72,5.

- Katılımcıların % 34’ü, burun ameliyatı, meme protezi, yüz germe gibi işlemleri hangi doktorların yaptığı sorusuna yanlış yanıt verdi. Plastik cerrahlarla karıştırılan uzmanlık alanları genel cerrahi, dermatoloji ve aslında bir uzmanlığa sahip olmayan medikal estetik hekimler ve doktor olmayan güzellik uzmanları (estetisyenler) oldu.

- Operasyon, “estetik ve güzellik” başlığı altında isimlendiriliyorsa karşı çıkılıyor. Aynı operasyona “cerrahi işlem” dendiğinde fikir değişiyor. Örneğin burun estetiği yerine, deviasyon ameliyatı ya da yüz estetiği yerine yüz sarkmasını toparlama ifadesini kullanmak daha fazla kabul görüyor.

- Katılımcıların % 65.8’i kişisel bakım için en fazla bütçeyi ciltleri için ayırıyor.