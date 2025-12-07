Uzakdoğu’da gergin saatler! Kontrol radarı kilitlendi Eller tetikte

Japonya Savunma Bakanı Shinjirō Koizumi, Çin savaş uçaklarının Cumartesi günü Japonya'nın Okinawa Adaları yakınlarında uluslararası sularda Japon savaş uçaklarına ateş kontrol radarı kilitlediğini ve bu olayın iki ayrı tehlikeli vakada gerçekleştiğini açıkladı. Koizumi, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Radar ışınlaması, uçakların güvenli uçuşu için gerekli olanın ötesine geçti." ifadelerini kullandı.

Bakan Koizumi, Japonya'nın bu "talihsiz" olayla ilgili olarak Çin'e resmi bir protesto ilettiğini belirtti.

Bir askeri uçağın, başka bir uçağa ateş kontrol radarını kilitlemesi, olası bir saldırı anlamına gelebileceği için son derece tehditkâr bir eylem olarak kabul edilir. Bu durum, hedef alınan uçağın kaçınma manevraları yapmasını zorunlu hale getirir. Söz konusu olayların, Japonya ile Çin’in egemenlik iddialarında bulunduğu tartışmalı bölgelere yakın adalar etrafında gerçekleşmiş olması, iki ülke arasındaki gerilimi daha da artırabilir.

Zaten gerilimli olan ilişkiler, Japonya Başbakanı'nın, Çin’in Tayvan’a karşı herhangi bir askeri harekâtının Japonya'nın güvenliğini tehdit etmesi halinde Japonya'nın buna karşılık verebileceği yönündeki açıklamalarıyla daha da gerilmişti.

Japonya, Cumartesi günü yaşanan iki olayda yer alan Çin'e ait J-15 savaş uçaklarının, Çin’in Liaoning uçak gemisinden havalandığını ve Okinawa adalarının güneyinde üç füze destroyeri eşliğinde tatbikat yapmakta olduklarını açıkladı.

Reuters haber ajansı ise istihbarat raporları ve kaynaklara dayandırdığı haberinde, Çin’in Perşembe günü Doğu Asya sularında çok sayıda donanma ve sahil güvenlik gemisi konuşlandırdığını, bu sayının bir ara 100’ü aştığını bildirdi.