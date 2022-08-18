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Ekonomi Türkiye'de dev rezerv! O ilimizde altın bulundu... Müjde az önce halka duyuruldu
Ekonomi

Türkiye'de dev rezerv! O ilimizde altın bulundu... Müjde az önce halka duyuruldu

Koza Altın, Eskişehir'de bulunan Kaymaz işletmesinde yapılan sondajlar neticesinde 20 bin onsluk altın bulunduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 13:55:00 -
Türkiye'de dev rezerv! O ilimizde altın bulundu... Müjde az önce halka duyuruldu

Koza Altın, Kaymaz işletmesinde gerçekleştirdiği sondajlar sonucunda 20 bin onsluk potansiyel altın kaynağı tespit ettiğini duyurdu.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Kaymaz işletmemiz mevcut açık ocak sahalarında, 2022 yıllında gerçekleştirilen cevher geliştirme sondajları neticesinde, yaklaşık 20.000 ons'luk potansiyel altın kaynağı tespit edilmiştir. Bu kaynaktan yaklaşık 16.000 ons altın üretimi hedeflenmiştir. 2022 yılı içerisinde cevherin Kaymaz işletmesinde üretimi yapılacaktır. Şirketimizin 2022 yılı cirosuna yaklaşık 500.000.000.-TL katkısı olacaktır."

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