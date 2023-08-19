Türkiye'de de uygulanmalı! Polisler hız sınırını aşan adamın aracını parçaladı!
Avustralya’da henüz bir senelik ehliyeti olan ve 253 km/saat hızla gittiği tespit edilen bir kişiye hapis cezası verildi. Avustralya polisi, yüksek hıza karşı caydırıcılığının olması için el koyduğu aracı parçalayarak görüntüsünü medya ile paylaştı.
Avustralya’da henüz bir senelik ehliyeti olan ve 253 km/saat hızla gittiği tespit edilen bir kişiye hapis cezası verildi.
Avustralya polisi, yüksek hıza karşı caydırıcılığının olması için el koyduğu aracı parçalayarak görüntüsünü medya ile paylaştı.