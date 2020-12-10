  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Türkiye'de bugüne kadar toplam koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?
Korona Virüs

Türkiye'de bugüne kadar toplam koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de 10 Aralık koronavirüs tablosunun açıklanmasının ardından Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısını da ilk kez açıkladı. Peki, Türkiye'de bugüne kadar toplam koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?

Yeniakit Publisher
2020-12-10 20:31:00 -
Türkiye'de bugüne kadar toplam koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısını ilk kez açıkladı. Buna göre Türkiye'de toplam vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567 olduğu öğrenildi.

Toplam kaç test yapıldı?

Sağlık Bakanlığı, toplam test sayısının 20 milyon 500 bin 579, toplam hasta sayınının, 1 milyon 748 bin 567 kişi olduğunu açıkladı.

10 Aralık koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 5 bin 918'i semptomatik olmak üzere toplam 30 bin 424 yeni vaka tespit edildi.

Vefat sayısı ise 220 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 751'e, toplam hasta sayısı ise 564 bin 435'e yükseldi.

"Artış hızında azalma devam ediyor"

Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 5918 hasta var. Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık. Ağır hasta sayısı artış hızında azalma devam ediyor. Kısıtlamalarla elde edilen kazanımları kişisel tedbirlerle destekleyerek başarılı olacağız. Birlikte mücadele edelim." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüs aşısı yapılan 6 kişi öldü
Sağlık

Koronavirüs aşısı yapılan 6 kişi öldü

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısına ilişkin raporunu yayım..
İtalya'dan olay açıklama: Türkiye ile ortaklık kuracağız
Dünya

İtalya'dan olay açıklama: Türkiye ile ortaklık kuracağız

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio, Türkiye ile çeşitli ortaklık kurma hedeflerinin olduğunu söyledi...
Diyanet’ten Cuma Namazı kararı: Tüm camilerde yapılacak
Gündem

Diyanet’ten Cuma Namazı kararı: Tüm camilerde yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, ülkedeki kuraklık nedeniyle yarın eda edilecek olan cuma namazı sonrası tüm camilerde yağmur duası yapılacağını d..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay