Türkiye'de bugüne kadar toplam koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısını ilk kez açıkladı. Buna göre Türkiye'de toplam vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567 olduğu öğrenildi.

Toplam kaç test yapıldı?

Sağlık Bakanlığı, toplam test sayısının 20 milyon 500 bin 579, toplam hasta sayınının, 1 milyon 748 bin 567 kişi olduğunu açıkladı.

10 Aralık koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 5 bin 918'i semptomatik olmak üzere toplam 30 bin 424 yeni vaka tespit edildi.

Vefat sayısı ise 220 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 751'e, toplam hasta sayısı ise 564 bin 435'e yükseldi.

"Artış hızında azalma devam ediyor"

Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 5918 hasta var. Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık. Ağır hasta sayısı artış hızında azalma devam ediyor. Kısıtlamalarla elde edilen kazanımları kişisel tedbirlerle destekleyerek başarılı olacağız. Birlikte mücadele edelim." dedi.