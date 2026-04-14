Doktorlar böyle bir vaka ilk kez gördü! Bilin bakalım hastanın safra kesesinden kaç taş çıktı?
Bingöl’de karın ağrısı ve sindirim şikayetleriyle hastaneye başvuran hastanın safra kesesinde sıra dışı bir tabloyla karşılaşıldı.

Bingöl’de karın ağrısıyla hastaneye giden hastanın ameliyatında ortaya çıkan tablo, doktorları bile şaşırttı.

 

Kentte yaşayan S.T., karın ağrısı ve sindirim sistemi şikayetleriyle Bingöl Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde safra kesesinde yoğun taş birikimi tespit edilen hasta, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Yiğit tarafından laparoskopik kolesistektomi (kapalı ameliyat) yöntemiyle ameliyata alındı. Ameliyatta, hastanın safra kesesinden 2 bin 67 taş çıkarıldı.

 

Op. Dr. Mustafa Yiğit, ameliyatı anlatarak, “Meslek hayatım boyunca birçok operasyonda yer aldım ama ilk kez bir safra kesesinde bu kadar çok sayıda taşla karşılaştım. Hastamızı şifayla taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hastamıza şifalar diliyorum” dedi.

 

Başhekim Op. Dr. Reha Sermed Aygören ise “Hastanemizde özellikli ameliyatlar artarak devam ediyor. Bu konuda hekimlerimiz ve yönetimimiz koordineli bir şekilde çalışmakta ve vatandaşlarımıza en kaliteli sağlık hizmeti verme noktasında son derece titiz davranmaktadır” diye konuştu.

