Kırmızı bülten çıkarılması bekleniyor! Gülistan Doku soruşturmasında firari sanık

Kırmızı bülten çıkarılması bekleniyor! Gülistan Doku soruşturmasında firari sanık

Tunceli’de yıllardır karanlıkta kalan Gülistan Doku soruşturmasında düğmeye basıldı. Dosyanın seyri, 13 şüphelinin gözaltına alınması ve bir ismin okyanus ötesine kaçtığının ortaya çıkmasıyla tamamen değişti. Adalet mekanizması, sis perdesini aralamak için şimdi de uluslararası takip başlatıyor.

Soruşturmanın gidişatını değiştiren en çarpıcı detay, 27 Ocak 2022'de dosyaya giren "gizli not" oldu. Bu notun dosyaya girmesinden sadece birkaç ay sonra, şüpheliler Mustafa Türkay Sonel ve Uğurcan Açıkgöz’ün yakın arkadaşı olan Umut Altaş'ın apar topar ABD'ye gittiği ve bir daha dönmediği belirlendi. Altaş'ın bu zamanlaması, "kaçış" şüphelerini zirveye taşıdı.

Gülistan Doku Soruşturması Kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 13 şüphelinin gözaltı işlemleri tamamlandı.

 

Dosya şüphelilerinden Mustafa Türkay Sonel ve Uğurcan Açıkgöz’ın yakın arkadaşı şüpheli Umut Altaş hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Başsavcılığın Altaş hakkında kırmızı bülten çıkartması bekleniyor.

Umut Altaş’ın Mayıs 2022’den beri ABD’de bulunduğu, o tarihten bu yana Türkiye’ye dönmediği, annesinin görüşmeler için ABD’ye gittiği öğrenildi.

Soruşturuma kapsamında basına yansıyan bilgilerde 27 Ocak 2022 tarihinde soruşturma dosyasına soruşturmanın seyrini etkileyen gizli bir not girdiği biliniyordu.

Şüpheli Umut Altaş’ın bu nottan birkaç ay sonra yurt dışına çıkması ve ardından bir daha Türkiye’ye geri dönmemesi dikkat çekiyor.

 

 

