Dün 'konuşacak bir şey yok' diyordu, şimdi peşinde koşuyor! Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu dönüşü

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği "mutlak butlan" kararı ve yönetim krizinin ardından parti içerisinde hareketli saatler yaşamaya devam ediyor.

Kararın açıklandığı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan gelen çağrıyı cevapsız bırakan ve "Saray yargısının kararını kabullenip bu psikolojiyle o telefonu açmanın bir manası olmaz" şeklinde laf kalabalığı yapan Özgür Özel cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Özel, Kılıçdaroğlu'na bugün geri dönüş yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kılıçdaroğlu’nun dün beni aradığı ifade edilmişti. Ben de bugün kendisine öğle saatlerinde döndüm ama telefonu kapalıydı. Ondan dolayı bir görüşme gerçekleşmedi."

"Ararsa tabii ki görüşürüz"

Özel, iki lider arasında bir diyalog kurulup kurulmayacağına yönelik soruya ise açık kapı bırakarak, "Telefonun açık olması ya da kendisinin yeniden araması durumunda tabii ki dün de ifade ettiğim gibi telefon görüşmesi yaparız" dedi.