Gündem Rusya'dan İsrail'e sert tepki! "Yaptıklarının ne yasal ne de ahlaki gerekçesi var"
Rusya'dan İsrail'e sert tepki! "Yaptıklarının ne yasal ne de ahlaki gerekçesi var"

Cem Kaya Giriş Tarihi:
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Rusya'dan İsrail'e sert tepki! "Yaptıklarının ne yasal ne de ahlaki gerekçesi var"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Perm kentinde düzenlenen "Uluslararası Dış Politika Görüşmeleri" programında Orta Doğu ve küresel gündeme ilişkin ezber bozan açıklamalarda bulundu. Siyonist İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki barbarca saldırılarını sert bir dille eleştiren Lavrov, bu pervasız eylemlerin ABD Başkanı Donald Trump’ın Barış Kurulu inisiyatifine tamamen aykırı olduğunu ilan etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail’in Gazze’de yaptıklarının, ABD Başkanı Donald Trump’ın Barış Kurulu ile ilgili inisiyatifine aykırı olduğunu söyledi.

Lavrov, Rusya’nın Perm kentinde düzenlenen "Uluslararası Dış Politika Görüşmeleri"ne katıldı.

Burada konuşan Lavrov, Orta Doğu’daki durumun istikrara kavuşması için İran ve Arap ülkeleri arasında doğrudan yapıcı diyaloğun sağlanması gerektiğini belirtti.

Bölgede, silahlı çatışmaların yaşanmasına karşı olduklarını vurgulayan Lavrov, "İran ve Lübnan'ın iç işlerine askeri müdahaleye, İran ve komşu ülkelerde nükleer enerji tesisleri dahil sivil altyapı tesislerine yönelik saldırılara derhal son verilmesinden yanayız. Tüm bunların ne yasal ne de ahlaki gerekçesi var." ifadesini kullandı.

 

Lavrov, Filistin’deki duruma işaret ederek, İsrail’in Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da saldırgan eylemlerde bulunduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın inisiyatifiyle Gazze Barış Kurulunun oluşturulduğuna dikkati çeken Lavrov, "İsrail’in yaptıkları, Filistin meselesinin iki devletli çözüm formülüne dayalı çözümüyle ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve Trump’ın kurduğu Barış Kurulu inisiyatifine aykırı." ifadesini kullandı.

- "Avrupa, Rusya ile savaşmayı hedefleyen seçkinler tarafından yönetiliyor"

ABD ve NATO’nun Asya kıtasında askeri altyapısını hızla güçlendirmeye devam ettiklerine ve askeri bloklar oluşturduklarının altını çizen Lavrov, Batı’nın Asya’da NATO’ya benzer askeri ittifak oluşturmaya çalıştığını söyledi.

Bunun Rus meşru çıkarları için tehdit olduğunu belirten Lavrov, Avrasya’da bölünmez güvenlik yapısının oluşturulmasının önemine işaret etti.

Lavrov, Avrupa’nın eylemlerine ilişkin "Avrupa, Avrasya kıtasının ayrılmaz parçası. Avrupa, Rusya ile savaşmayı hedefleyen seçkinler tarafından yönetiliyor. Bu, Avrupa için her zaman kötü sonuçlandı, gelecekte de başka türlü sonuçlanmayacak." diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un inisiyatifiyle Avrupa Siyasi Topluluğunun kurulduğuna dikkati çeken Lavrov, bu topluluğu oluşturma fikrinin "çatışmacı" olduğunu kaydetti.

Bakan Lavrov, Batı’nın Ukrayna’yı NATO’ya çekme hedefinden vazgeçmediğini vurguladı.

