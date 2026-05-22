Mason başkanın yönettiği Bilgi Üniversitesi'nde ne oldu? İşte kapatılma sebebi

Türkiye’nin Mason yuvası üniversitelerinden biri olan İstanbul Bilgi Üniversitesi için yolun sonu göründü.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni Resmî Gazete’de yayımlanan kararla resmen iptal edildi. Can Holding’e yönelik yürütülen organize suç ve kara para aklama soruşturmaları kapsamında eski rektör Prof. Dr. Mehmet Remzi Sanver’in de aralarında bulunduğu çok sayıda ismin tutuklanmasının ardından gelen kapatma kararı sonrası, binlerce öğrencinin Mimar Sinan Üniversitesi’ne devredileceği açıklandı.

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ'NİN FAALİYET İZNİ RESMEN İPTAL EDİLDİ

Kurumu bünyesinde barındıran Can Holding’e yönelik yürütülen büyük çaplı adli soruşturmalar ve kayyum sürecinin ardından, üniversitenin faaliyet izni Resmî Gazete’de yayımlanan kararla resmen kaldırıldı. 1996 yılından bu yana eğitim veren kurumun kapısına kilit vurulması, özellikle mezuniyet aşamasındaki binlerce öğrencide büyük bir şok ve belirsizlik yarattı.

Kapatma kararına giden sürecin perde arkası ve öğrencilerin durumuna dair tüm detaylar:

CAN HOLDİNG OPERASYONU VE ESKİ REKTÖRÜN TUTUKLANMASI

İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni 2019 yılında bünyesine katan Can Holding’e yönelik Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı operasyon, üniversitenin de sonunu hazırladı. Soruşturma kapsamında holding yöneticilerine ve bağlı isimlere “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” gibi çok ağır suçlamalar yöneltildi.

Düzenlenen operasyonlar neticesinde, Bilgi Üniversitesi'nin eski rektörü ve aynı zamanda Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'nin Başkanı olan Prof. Dr. Mehmet Remzi Sanver başta olmak üzere; Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Kenan Tekdağ ise daha sonra ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

MAHKEME KARARIYLA GELEN KAYYUM SÜRECİ

Holdinge yönelik adli dalganın ardından Küçükçekmece 9. Asliye Hukuk Mahkemesi devreye girerek üniversite yönetimini koruma altına almaya çalışmıştı. Mahkeme kararıyla mevcut mütevelli heyeti görevden uzaklaştırılmış; yerlerine Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Levent Çetin ve avukat Mehmet Çiçek’ten oluşan üç kişilik bir kayyum heyeti atanmıştı. Atama döneminde eğitim faaliyetlerinin aksamayacağı taahhüt edilse de Resmî Gazete'de yayımlanan son karar, kurumun tamamen kapatılmasıyla sonuçlandı.

GARANTÖR OKUL DEVREDE: EĞİTİME MİMAR SİNAN’DA DEVAM EDİLECEK

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) mevzuatı kapsamında, faaliyet izni kaldırılan vakıf üniversitelerindeki öğrencilerin eğitim haklarının korunması amacıyla "garantör üniversite" sistemi işletilecek. Bu doğrultuda, İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin akademik süreçlerinin kesintiye uğramaması için tüm eğitim hakları, resmi garantör okul olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesine devredildi.

Öğrencilerin diplomaları, transkriptleri, ders denklikleri ve akademik hakları Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin güvencesi altında tamamlanacak. Önümüzdeki günlerde YÖK ve koordinasyonu devralan üniversite yönetimi tarafından, kayıt ve geçiş süreçlerine dair detaylı bir yol haritası açıklanacak.