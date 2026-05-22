Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Muhalefete mutlak darbe! Eski Başbakan Masra'nın 20 yıllık hapis cezası kesinleşti!

Afrika ülkesi Çad'da, askeri cuntanın gölgesinde yürütülen siyasi hesaplaşmalarda ana muhalefete ölümcül bir darbe daha indirildi. Çad Yüksek Mahkemesi, eski Başbakan ve ülkenin en büyük muhalefet hareketi olan Dönüşümcüler Partisi'nin lideri Succes Masra hakkında verilen 20 yıllık ağır hapis cezasını jet hızıyla onayarak kararı kesinleştirdi. Küresel güçlerin bölgedeki satranç tahtasına dönen ülkede, mahkemenin bu hamlesi bardağı taşıran son damla oldu.

Çad Yüksek Mahkemesi, eski Başbakan ve ana muhalefet partisi Dönüşümcüler'in lideri Succes Masra hakkında verilen 20 yıllık hapis cezasını onayarak kararı kesinleştirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Yüksek Mahkeme, Masra'nın 9 Ağustos 2025'te verilen 20 yıllık ağır hapis cezasına karşı yaptığı temyiz başvurusunu reddederek cezayı onadı.

Dönüşümcüler Partisinden yapılan açıklamada, hükmün Çad siyaseti için utanç verici olduğu belirtildi.

Masra, sosyal medya paylaşımlarıyla bağlantılı olarak "ırkçı ve yabancı düşmanı mesajlar yaymak", "suç örgütü kurmak" ve "cinayete iştirak etmek" suçlamalarıyla 9 Ağustos 2025'te 20 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmıştı.

Eski Başbakan Masra, 6 Mayıs 2024'te düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerinde oyların yüzde 18'ini alarak Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno'nun ardından ikinci olmuştu.

