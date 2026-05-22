Tarihi kulede servetlik satış! Eyfel Kulesi'nin merdivenleri dudak uçuklatan fiyata alıcı buldu!

Fransa’da 1889’da inşa edilen Eyfel Kulesi’ne ait orijinal merdivenin 14 basamaklık bölümü, Paris’teki açık artırmada 450 bin 160 Euro’ya alıcı buldu.

Paris’teki Artcurial müzayede evinde düzenlenen açık artırmada, Gustave Eiffel tarafından tasarlanan kulenin ikinci ve üçüncü katlarını birbirine bağlayan merdivenin 2,75 metre yüksekliğindeki ve 1,4 ton ağırlığındaki parçası satışa çıkarıldı. Tahmini değeri 120-150 bin Euro arasında olan merdiven parçası, beklenenin üç katına satılarak rekor kırdı.

MERDİVEN PARÇALARI DÜNYAYA YAYILDI

Kulenin orijinal merdivenlerinin 160 metrelik bölümü, 40 yılı aşkın süre önce küçük parçalara ayrılarak satılmıştı. Merdivenlerin yerine asansörler monte edilmişti.

Daha önce 2008 yılında aynı merdivenin bir bölümü ABD’li bir koleksiyoncuya 553 bin Euro’ya satılarak rekor fiyat belirlemişti. Diğer parçalar ise dünyanın çeşitli noktalarında sergileniyor. Bunlar arasında New York’taki Özgürlük Heykeli çevresi, Japonya’daki Yoishii Vakfı bahçeleri ve çeşitli özel koleksiyonlar yer alıyor.

Satılan merdiven parçasının yeni sahibinin kimliği ise açıklanmadı.