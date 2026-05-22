  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakanlık son noktayı koydu Araçlarda pense ve tornavida zorunlu mu oldu Ankara'nın kent içi ulaşımı için dev proje: Başkent’e yeni metro müjdesi CHP'li belediyede "iskan" vurgunu: Akçakoca’da milyonluk “rüşvet çarkı” patladı! Bir haftada 4 bin 184 İHA düşürüldü Savaş yerden havaya taşındı CHP’li belediye personelleri serbest! Türkiye'yi yasa boğan olayda tahliye Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye vazgeçilmez konumda Mutlak butlan CHP'ye tebliğ edildi: Yeni başkan resmen belli oldu Çalışma ofisine geçti! Kılıçdaroğlu’nun evinin önünde sürpriz slogan Ülke sarsıldı! 250 toplu mezar bulundu, 25’i açıldı: 3 bin 635 ceset çıkarıldı Endeks tırmanışta! Borsa’da butlan şoku kısa sürdü
Dünya Tarihi kulede servetlik satış! Eyfel Kulesi'nin merdivenleri dudak uçuklatan fiyata alıcı buldu!
Dünya

Tarihi kulede servetlik satış! Eyfel Kulesi'nin merdivenleri dudak uçuklatan fiyata alıcı buldu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tarihi kulede servetlik satış! Eyfel Kulesi'nin merdivenleri dudak uçuklatan fiyata alıcı buldu!

Fransa’nın başkenti Paris’in dünyaca ünlü sembolü olan ve 1889 yılında inşa edilen tarihi Eyfel Kulesi’ne ait orijinal merdivenlerin 14 basamaklık bir bölümü, düzenlenen açık artırmada adeta havada kapılarak rekor bir fiyata alıcı buldu. Kültür ve tarih meraklılarının gözlerini çevirdiği müzayedede ortaya çıkan rakam duyanları şaşkına çevirdi.

Fransa’da 1889’da inşa edilen Eyfel Kulesi’ne ait orijinal merdivenin 14 basamaklık bölümü, Paris’teki açık artırmada 450 bin 160 Euro’ya alıcı buldu.

Paris’teki Artcurial müzayede evinde düzenlenen açık artırmada, Gustave Eiffel tarafından tasarlanan kulenin ikinci ve üçüncü katlarını birbirine bağlayan merdivenin 2,75 metre yüksekliğindeki ve 1,4 ton ağırlığındaki parçası satışa çıkarıldı. Tahmini değeri 120-150 bin Euro arasında olan merdiven parçası, beklenenin üç katına satılarak rekor kırdı.

 

MERDİVEN PARÇALARI DÜNYAYA YAYILDI

Kulenin orijinal merdivenlerinin 160 metrelik bölümü, 40 yılı aşkın süre önce küçük parçalara ayrılarak satılmıştı. Merdivenlerin yerine asansörler monte edilmişti.

Daha önce 2008 yılında aynı merdivenin bir bölümü ABD’li bir koleksiyoncuya 553 bin Euro’ya satılarak rekor fiyat belirlemişti. Diğer parçalar ise dünyanın çeşitli noktalarında sergileniyor. Bunlar arasında New York’taki Özgürlük Heykeli çevresi, Japonya’daki Yoishii Vakfı bahçeleri ve çeşitli özel koleksiyonlar yer alıyor.

Satılan merdiven parçasının yeni sahibinin kimliği ise açıklanmadı.

T.C. KARAMAN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. KARAMAN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Resmi İlanlar

T.C. KARAMAN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Trump'tan Çin'i kızdıracak Tayvan açıklaması: Silah satışı için Lai ile görüşecek
Trump'tan Çin'i kızdıracak Tayvan açıklaması: Silah satışı için Lai ile görüşecek

Gündem

Trump'tan Çin'i kızdıracak Tayvan açıklaması: Silah satışı için Lai ile görüşecek

ABD, 14 milyar dolarlık silah satışını askıya aldı
ABD, 14 milyar dolarlık silah satışını askıya aldı

Dünya

ABD, 14 milyar dolarlık silah satışını askıya aldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23