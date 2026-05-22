İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndan katılım sağlayacak olan Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri de belli oldu.
Trabzonspor'un kupayı kazanması sonrası Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndan yolculuğuna başlayacak.
Siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri belli oldu.
İşte Beşiktaş'ın olası rakipleri:
Braga
Olympiacos
Kopenhag
Ferencvaros
Viktoria Plzen
Karabağ
Maccabi
Anderlecht
Pafos
Rangers
Celtic
Midtjylland
İLK MAÇ 23 TEMMUZ'DA OYNANACAK
Siyah-beyazlılar sezonun ilk maçını 23 Temmuz'da oynayacak. Turun rövanş maçı ise 30 Temmuz'da oynanacak. Kupa çekimi 17 Haziran tarihinde gerçekleşecek.
{relation id:2002342 slug:'besiktasta-5-yildir-hayal-kirikligi-yasaniyor'}