Resmi Gazete'de yayımlandı! Faaliyet izni kaldırıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında dikkat çeken bir adım atıldı. Kurucu vakfına kayyım atanan üniversitenin faaliyet izninin kaldırıldığı duyuruldu.

Karar, yükseköğretim alanında son dönemin en dikkat çekici idari tasarruflarından biri olarak öne çıktı. Üniversitenin hukuki ve idari statüsüne ilişkin sürecin bundan sonraki aşamasının nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

KARAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne ilişkin resmi süreç yeni bir aşamaya taşınmış oldu.

Kurucu vakfa daha önce kayyım atanmış olması, üniversite üzerindeki idari denetim sürecinin zaten olağanüstü bir çerçevede ilerlediğini ortaya koyuyordu. Son kararla birlikte bu sürecin daha sert bir noktaya ulaştığı görüldü.