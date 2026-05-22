Resmi Gazete'de yayımlandı! Faaliyet izni kaldırıldı
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı. Karar, yükseköğretim alanında dikkat çeken yeni bir gelişme olarak kayda geçti.
Karar, yükseköğretim alanında son dönemin en dikkat çekici idari tasarruflarından biri olarak öne çıktı. Üniversitenin hukuki ve idari statüsüne ilişkin sürecin bundan sonraki aşamasının nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.
KARAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI
Faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne ilişkin resmi süreç yeni bir aşamaya taşınmış oldu.
Kurucu vakfa daha önce kayyım atanmış olması, üniversite üzerindeki idari denetim sürecinin zaten olağanüstü bir çerçevede ilerlediğini ortaya koyuyordu. Son kararla birlikte bu sürecin daha sert bir noktaya ulaştığı görüldü.