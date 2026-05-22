Bayram uçuşlarında seferberlik: AJet'ten tam 180 ek sefer
AJet, Kurban Bayramı tatilinde artacak yolcu yoğunluğunu karşılamak adına kolları sıvadı. Şirket, tatil dönemi için 134'ü iç hat, 46'sı dış hat olmak üzere toplam 180 ek sefer düzenleyeceğini açıkladı.
AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AJet olarak, Kurban Bayramı tatilinde misafirlerimizin artan talebini karşılamak amacıyla ek sefer planlaması yaptık. 21 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında 134'ü iç hat, 46'sı dış hat olmak üzere toplam 180 ek sefer gerçekleştireceğiz. Tüm misafirlerimizin Kurban Bayramı'nı kutlar, emniyetli uçuşlar dileriz." ifadelerini kullandı.