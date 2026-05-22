İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı! Canlı yayında isim verdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi

CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından kulisler hareketlenirken gazeteci Fuat Uğur'un iddiası dikkatleri üzerine çekti. Uğur, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı olarak açıklayabileceğini ifade etti.

CHP’nin 2023 yılındaki 38’inci Olağan Kurultayı hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından siyasette hareketli saatler yaşanıyor. Kararın ardından Özgür Özel yönetimi mücadele mesajı verirken, Kemal Kılıçdaroğlu ise birlik ve sükunet çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturması halinde nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, CHP kulislerini hareketlendiren dikkat çekici bir iddia gündeme geldi.

 

"YAVAŞ’I CUMHURBAŞKANI ADAYI AÇIKLAYABİLİR"

TGRT Haber’de yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Fuat Uğur, Kemal Kılıçdaroğlu’nun izleyeceği yol haritasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı adayı olarak duyuracağını ifade eden Uğur, "Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki günlerde partiyi yoluna koyduktan sonra Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı olarak açıklayacağını düşünüyorum. Hatta bu konuda duyumlarım da oldu" şeklinde konuştu.

 

Fuat Uğur ayrıca CHP’de yeni bir kurultay kararı alınabileceğini ancak bunun kısa vadede gerçekleşmeyeceğini öne sürdü. Uğur, “Kurultay kararını 1-2 ay içinde alır ama tarihini 2027’nin kasım ayı olarak belirler” dedi.

Ahmet Kar

Erdoğanın karşısına kaybedebilecek adayın kim olacağını Erdoğan belirleyecektir.
