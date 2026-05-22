İran 'ihtiyacımız var' diyerek duyurdu
İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, önemli açıklamalarda bulundu. Paknejad ABD ve İsrail’in ülkedeki enerji tesislerine saldırması sonrasında hızla toparlandıklarını ancak yakıtın verimli kullanılması konusunda halkın desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.
İran resmi ajansı IRNA’ya göre; İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, ülkedeki yakıt kullanımına ilişkin açıklama yaptı.
'HALKIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR'
Paknejad, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılar sırasında Tahran’daki bazı doğal gaz tesisleri, depolama tankları ve yakıt tedarik zincirini hedef aldığını hatırlattı.
Kaybedilen tesislerin çoğunun hızla geri kazandırıldığını söyleyen Paknejad, şu ifadeleri kullandı:
"40 günlük savaşta kaybettiklerimizin çoğunu hızla geri kazandık ancak yakıtı verimli kullanma konusunda hala halkın desteğine ihtiyacımız var."