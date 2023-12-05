Türkiye’de bu pisliklere dur diyecek Bir makam yok mu? Müslümanlara hakaret serbest mi?

Övüç, gündeme gelebilmek için yeni bir senaryoyu daha gündeme koydu. Mevlit okutturmak istediğini ancak talep edilen fiyatların fazlalığına ve işin artık ticarete dökülmüş olduğu iddiasını gündeme getirerek Müslümanlara ağıza alınmayacak hakaret ve küfürler kullandı.

"Sazlı, sözlü, tefli olursa hocanın istediği para 25 bin TL, (Sazlı sözlü mevlüt mü var?) evet hocanın alacağı para 25 bin TL... Eğer organizasyonsuz olursa 5 bin TL istiyor. Allah sizin belanızı versin... Sizi g.tü b.klular” gibi sosyal medyada Müslümanlara kin kustu.