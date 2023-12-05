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Sosyal Medya Türkiye’de bu pisliklere dur diyecek Bir makam yok mu? Müslümanlara hakaret serbest mi?
Sosyal Medya

Türkiye’de bu pisliklere dur diyecek Bir makam yok mu? Müslümanlara hakaret serbest mi?

Yeniakit Publisher
2023-12-05 11:20:00 - 2023-12-05 11:22:10

Sosyal medyada ürettiği rezil içerik ve sahne şovlarıyla ön plana çıkan Murat Övüç adlı soytarı, son paylaşımıyla da yeni bir tartışmayı başlattı. Müslümanlara en iğrenç hakaretleri yapan bu pisliklere dur diyecek bir makam yok mu?

Övüç, gündeme gelebilmek için yeni bir senaryoyu daha gündeme koydu. Mevlit okutturmak istediğini ancak talep edilen fiyatların fazlalığına ve işin artık ticarete dökülmüş olduğu  iddiasını gündeme getirerek Müslümanlara ağıza alınmayacak hakaret ve küfürler kullandı.

"Sazlı, sözlü, tefli olursa hocanın istediği para 25 bin TL, (Sazlı sözlü mevlüt mü var?) evet hocanın alacağı para 25 bin TL... Eğer organizasyonsuz olursa 5 bin TL istiyor. Allah sizin belanızı versin... Sizi g.tü b.klular” gibi sosyal medyada Müslümanlara kin kustu.

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