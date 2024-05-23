Türkiye’de bir ilke imza atmıştı! Kuveyt Türk’ün hayata geçirdiği program yoğun ilgi görüyor! Peki başvurusu nasıl yapılıyor?

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk’ün sıfır ve ikinci el araçlar için 2022 yılında başlattığı Dijital Araç Finansmanı ile tüm adımların Kuveyt Türk Mobil üzerinden tamamlandığı tamamen dijital bir hizmet sunuluyor. Sektörde halen ilk ve tek olan Dijital Araç Finansmanı hizmetiyle Kuveyt Türk müşterileri şubeye gitmeden dijitalden finansman kullanarak araçlarına kolayca kavuşuyor. Kuveyt Türk’ün müşterilerine kullandırdığı araç finansmanlarının yüzde 50’si, hızı ve pratikliğiyle öne çıkan Dijital Araç Finansmanı aracılığıyla gerçekleşiyor.

Dijital Araç Finansmanı ile ilgili değerlendirmede bulunan Kuveyt Türk Bireysel ve Özel Bankacılık Pazarlama Grup Müdürü Mürsel Topuz, “Müşterilerimizin finansmana dijitalden hızlı ve pratik şekilde ulaşabilmesi için yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Bu kapsamda Türkiye’de bir ilke imza atarak iki yıl önce hayata geçirdiğimiz Dijital Araç Finansmanı ile Kuveyt Türk Mobil üzerinden sıfır ve ikinci el araç finansmanı hizmeti sunarak müşterilerimizin finansmana ulaşmasını kolaylaştırdık. Müşterilerimiz, Kuveyt Türk Mobil üzerinden diledikleri yerden istedikleri anda finansman başvurularını yaparak basit adımlarla, kolay ve hızlı şekilde finansman işlemlerini sonuçlandırarak araçlarına kavuşuyor. Dijital Araç Finansmanı işlemleri aynı gün içinde tamamlanabiliyor. Müşterilerimiz, Dijital Araç Finansmanına özel kâr oranı ve fırsat ürünü indirimleriyle avantajlı finansman kullanmanın ayrıcalığını da yaşıyor. Aradan geçen iki yılda her iki araç finansmanından birinin dijitalden yapılıyor olması müşterilerimizin dijitale yatkınlığını ve finansmana pratik şekilde ulaşma istediğini ortaya koyuyor. Bu da bize Dijital Araç Finansmanının kullanım kolaylığını ve müşterilerimize sağladığı konforu göstermektedir” dedi.

Dijital Araç Finansman başvurusu nasıl yapılıyor?

Dijital Araç Finansmanı kullanmak isteyen müşteriler, Kuveyt Türk Mobil üzerinden 7/24 finansman başvurusunda bulunabiliyor. Kâr oranı avantajı bakımından sektörde ilk sıralarda yer alan hizmette, müşteriler tüm süreçleri Kuveyt Türk Mobil üzerinden kolay ve pratik şekilde tamamlayabiliyor. Müşteriler, işlemler sırasında dijital asistan Selim’den destek alabildiği gibi ihtiyaç duydukları anda finansman asistanına sesli görüşmeyle bağlanabiliyor. İşlemler aynı gün içinde tamamlanabiliyor. Böylece müşteriler, fiziki şubeye hiç uğramadan hızlı ve pratik bir şekilde yeni araçlarına sahip olabiliyor. Kuveyt Türk müşterisi olmayanlar ise görüntülü görüşmeyle kısa sürede müşteri olarak Kuveyt Türk Mobil'den başvuru yapabiliyor.

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