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Yerel Türkiye'de bir ilk! Tavuklara üst geçit
Yerel

Türkiye'de bir ilk! Tavuklara üst geçit

Samsun’da şaşırtan bir ilk gerçekleşti. Şehir bir esnaf, dükkanının çatısında beslediği 200’ü aşkın tavuğun yolun karşısındaki çim alana güvenli bir şekilde ulaşması için üst geçit yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 15:10:00 - 2021-04-10 15:10:24

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde bulunan İlkadım Sanayi Sitesi’nde asansör dükkanı işleten 65 yaşındaki Kazım Aygün, iş yerinin çatısındaki tavuklar için ilginç bir yol izledi. Hayvanların çatıda sadece yemle beslediğinden dolayı yeterli vitamin alamadıklarını düşünen Aygün, tavukların dükkanın karşısındaki yeşil alana güvenli bir şekilde ulaşması için demir profillerden bir üst geçit inşa etti. 20 metre uzunluğunda ve 5,5 metre yüksekliğindeki üst geçit yaklaşık 7 bin liraya mal oldu.

Bu şekilde hayvanların yolu işgal etmediğini ve çimlerden beslenebildiğini belirten Akgün, "Asıl mesleğim asansörcülüktür. Çocukluktan beri hayvanlarla ilgili bir hobim var. Burada iş yerimde tavuklara bakıyorum. 700 metrekare dükkanın üstünü hayvanlar için çevirdim. Orada sağlıklı beslenemedikleri için dükkandan yeşil alana uzanan bir üst geçit yaptım. Bu geçidi 3 günde tamamladım. Tavuklar şimdi yeşil alandan daha doğal besleniyorlar" ifadelerini kullandı.

"Görenler şaşırıyor"

Tavukların çatıda sağlıklı beslenemediğini belirten Aygün, "200’ü aşan tavuğum var. Çatıdan yeşil alana geçmeleri için bu üst geçidi yaptım. Hayvanları üst geçitten geçmeye alıştırdım. Onlar da kısa sürede alıştılar. Burayı görenler şaşırıyor" diye konuştu.

Üst geçidi kullanmaya alışan tavuklar, karınlarını doyurduktan sonra çatıya geri dönüyorlar.

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