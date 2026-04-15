Eğitim Türkiye'de bir ilk: Suça karışan çocuk için verilen o karar ezberleri bozdu!
Eğitim

Türkiye'de bir ilk: Suça karışan çocuk için verilen o karar ezberleri bozdu!

Türkiye'de bir ilk: Suça karışan çocuk için verilen o karar ezberleri bozdu!

Kayseri’de adaletin terazisi bu kez farklı bir yöntemle tarttı. 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği, suç işleyen bir çocuk hakkında emsal niteliğinde bir karara imza atarak, çocuğu demir parmaklıklar ardına göndermek yerine sporla ıslah edilmesine hükmetti.

Türkiye’de suça sürüklenen çocuklarla ilgili yapılacak olan çalışmalar gündemde yerini korurken, Kayseri 4’üncü Sulh Ceza Hakimliğinin vermiş olduğu karar Türkiye'de ilk oldu. Karara göre suç işleyen çocuk ERVA Spor Okulları'nda ıslah edilecek.

Verilen kararda ilk defa suça karışan bir çocukla ilgili olarak tutuklanma tedbiri yerine, Kayseri Valiliği himayelerinde yürütülen ERVA Spor Okulları projesine çocuğun kaydedilmesi ve spor okullarına devam etmesi kararı verildi. Aynı zamanda, yine valilik himayesinde ve Kocasinan Kaymakamlığı koordinasyonunda sürdürülen Sensiz Olmaz Projesi kapsamındaki çalışmalara katılması da kararda yer aldı. Gençleri spora yönlendirmek amacıyla hayata geçirilen ERVA Spor Okulları Projesi, her geçen gün daha geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor. Kayseri genelinde 66 mahallede faaliyet gösteren spor okulları, yaklaşık 16 bin lisanslı sporcuya ulaşarak hem sportif başarıyı artırmayı hem de gençlerin fiziksel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor. Öte yandan 'Sensiz Olmaz' Projesi ise çocukların suça sürüklenmesini önlemek, risk altındaki bireyleri korumak ve suça karışmış çocukların yeniden topluma kazandırılmasını sağlamak amacıyla yürütülüyor. Proje kapsamında sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerle çocukların toplumsal hayata daha güçlü bir şekilde katılması amaçlanıyor.

Verilen bu karar; ceza yerine rehabilitasyon ve topluma kazandırma odaklı yaklaşımıyla dikkat çekerken, benzer durumlar için örnek teşkil edebilecek nitelikte değerlendiriliyor.

