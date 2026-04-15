Yeniakit Publisher
Çin'in gazetesi duyurdu: Doktorlar gördüğüne inanamadı! 20 yıl karnında termometre ile yaşadı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çin'in gazetesi duyurdu: Doktorlar gördüğüne inanamadı! 20 yıl karnında termometre ile yaşadı

TAHSİN HAN Çin gazetesi South China Morning Post’un haberine göre, Wenzhou şehrinde akıllara durgunluk veren bir olay kayda geçti... Habere göre; bir adam sürekli devam eden mide ağrısı nedeniyle tıbbi yardım almak için Wenzhou şehrindeki bir hastaneye gitti. Görüntüleme testleri, onikiparmak bağırsağında yabancı bir cisim olduğunu ortaya çıkardı ve doktorlar bunun bir cıvalı termometre olduğunu belirledi. Habere göre, cismin ucu bağırsak duvarına baskı yaparak delinme ve ciddi iç kanama riskini önemli ölçüde artırıyordu.

32 yaşındaki adam, 12 yaşındayken termometre yuttuğunu doktorlara anlattı, ancak ebeveynlerinin tepkisinden korktuğu için onlara haber vermediğini söyledi. Herhangi bir belirti göstermediği için olay zamanla unutuldu.

Röngenlerde termometreyi tespit eden doktorlar adamı acilen ameliyata aldı. Cismi çıkarma operasyonu yaklaşık 20 dakika sürdü ve termometrenin safra kanallarına yakın konumu ve bağırsak duvarına zarar verme riski nedeniyle özellikle hassas bir işlem olarak değerlendirildi. Sonuç olarak, ölçüm göstergeleri silinmiş olsa da termometre sağlam bir şekilde çıkarıldı.

Uzmanlar, yabancı cisim yutulması durumunda, uzun bir süre sonra bile ciddi komplikasyonlar meydana gelebileceğinden, derhal tıbbi yardım alınmasının önemli olduğunu belirtiyor.

Yayınlanan bilgilere göre, Çin’de her yıl bir milyondan fazla yabancı cisim yutma vakası kaydediliyor ve vakaların büyük çoğunluğunu çocuklar oluşturuyor. En sık görülen yabancı cisimler arasında balık ve tavuk kemikleri, piller, mıknatıslar ve protez dişler yer alıyor.

Rezillik! Üst düzey isimler kendi topraklarında ABD'li askerler tarafından arandılar!
Dünya

Rezillik! Üst düzey isimler kendi topraklarında ABD'li askerler tarafından arandılar!

İslamabad’da yürütülen görüşmelere ilişkin olarak, Pakistan’lı üst düzey yetkililerin ABD tarafından aranmış olabileceği iddiası tepki topla..
Gök kubbeyi sarsan feryat! AK Parti’li vekilden dünyayı utandıran Gazze çıkış
Gündem

Gök kubbeyi sarsan feryat! AK Parti’li vekilden dünyayı utandıran Gazze çıkış

AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Siyonist İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı Meclis kürsüsünden haykırdı. Mısır ziyareti so..
Afganistan’da faize karşı dev adım! Tüm bankacılık sistemini...
Ekonomi

Afganistan’da faize karşı dev adım! Tüm bankacılık sistemini...

Afganistan’da bankacılık sistemine ilişkin dikkat çeken bir dönüşüm duyuruldu. Yetkililer, ülkede faaliyet gösteren tüm ticari bankalarda fa..
İstanbul'da operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Gündem

İstanbul'da operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı...
Okul saldırısına ilişkin son dakika açıklaması! Yaralılardan 7’si taburcu edildi, 3’ü ağır 9 kişinin tedavisi sürüyor
Gündem

Okul saldırısına ilişkin son dakika açıklaması! Yaralılardan 7’si taburcu edildi, 3’ü ağır 9 kişinin tedavisi sürüyor

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan okul saldırısında yaralanan vatandaşlardan 7’sinin hastaneden taburcu edildiği 3’ü..
Gözü dönmüş canilerin dijital temizliği deşifre oldu! Gülistan Doku dosyasında kan donduran JASAT raporu: "Korkma devlete vermezler!"
Gündem

Gözü dönmüş canilerin dijital temizliği deşifre oldu! Gülistan Doku dosyasında kan donduran JASAT raporu: "Korkma devlete vermezler!"

Tunceli’de 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında, bugüne kadar "intihar" denilerek kapatılmaya çalışılan dosyanın altından korku..
