Çin'in gazetesi duyurdu: Doktorlar gördüğüne inanamadı! 20 yıl karnında termometre ile yaşadı

TAHSİN HAN Çin gazetesi South China Morning Post’un haberine göre, Wenzhou şehrinde akıllara durgunluk veren bir olay kayda geçti... Habere göre; bir adam sürekli devam eden mide ağrısı nedeniyle tıbbi yardım almak için Wenzhou şehrindeki bir hastaneye gitti. Görüntüleme testleri, onikiparmak bağırsağında yabancı bir cisim olduğunu ortaya çıkardı ve doktorlar bunun bir cıvalı termometre olduğunu belirledi. Habere göre, cismin ucu bağırsak duvarına baskı yaparak delinme ve ciddi iç kanama riskini önemli ölçüde artırıyordu.