Koleksiyoncular için altın değerinde! Sadece 5 bin kişide olacak!
Darphanede 2025 yılına özel olarak üretilen Tedavül para seti yarın 800 TL'den satışa çıkacak.
Darphanede 2025 yılına özel olarak üretilen Tedavül para seti yarın 800 TL'den satışa çıkacak.
Darphane tarafından sadece 5 bin adet basılan özel set, yarın saat 10.00 itibarıyla satışa sunulacak. Fiyatı 800 TL olarak belirlenen set, koleksiyoncular tarafından altın muamelesi görüyor.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, koleksiyon tutkunlarını heyecanlandıran özel bir satış için hazırlıklarını tamamladı. İki yılda bir sınırlı sayıda üretilen "Tedavül Para Seti" yeniden satışa sunuluyor.
KOLEKSİYONCULAR TARAFINDAN "ALTIN MUAMELESİ" GÖRÜYOR Setin fiyatı 800 TL olarak belirlenirken, içeriğinde 2025 yılına ait tüm madeni paralar "çil" kondisyonuyla yer alıyor. Ayrıca yanında bu sete özel olarak basılan bir "Darphane Parası" ile birlikte sunuluyor. Piyasada bulunması zor olan bu tür sınırlı üretim setlerin, kısa sürede tükenmesi ve ikinci el piyasasında değer kazanması bekleniyor. Uzmanlar, bu tarz ürünlerin zamanla ciddi kazanç sağlayabileceğine dikkat çekiyor.
GELECEKTE DEĞERLENECEK BİR "GİZLİ SERVET" Koleksiyon dünyasında şimdiden büyük ilgi gören set, sadece bir para koleksiyonu değil, aynı zamanda gelecekte değerlenmesi beklenen bir yatırım aracı olarak görülüyor. Sınırlı üretim nedeniyle bu sete sahip olanların ilerleyen dönemde avantaj sağlayabileceği ifade ediliyor./ kaynak: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23