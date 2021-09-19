Türkiye'de bir ilk! İstanbul'daki tüm testler tek çatı altında!

İstanbul'daki 54 kamu hastanesi ile 4 bin 500'e yakın aile hekiminin istediği tüm testler, kuryelerle bu 4 laboratuvara gönderiliyor. Sabah test veren hastanın, en geç öğleden sonra 15.00'de sonuçlarını alabilmesi sağlanıyor. Günde 500 binden fazla test çalışma kapasitesine sahip 4 laboratuvardan en büyüğü ise Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan İSLAB-4 oldu. İstanbul İl Laboratuvar Koordinatörü Doç. Dr. Cemal Kazezoğlu, günde 200 bin numunenin çalışılabildiği İSLAB 4'ün test kapasitesi bakımından Avrupa'da ilk 3, dünyada ise ilk 10 arasında yer aldığını vurguladı.