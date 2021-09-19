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Sağlık Türkiye'de bir ilk! İstanbul'daki tüm testler tek çatı altında!
Sağlık

Türkiye'de bir ilk! İstanbul'daki tüm testler tek çatı altında!

Türkiye'de ilk kez İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği İSLAB Projesi ile, İstanbul'daki 8 laboratuvar tek çatı altında birleştirilerek 4 merkezi laboratuvar kuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 22:49:00 -
Türkiye'de bir ilk! İstanbul'daki tüm testler tek çatı altında!

İstanbul'daki 54 kamu hastanesi ile 4 bin 500'e yakın aile hekiminin istediği tüm testler, kuryelerle bu 4 laboratuvara gönderiliyor. Sabah test veren hastanın, en geç öğleden sonra 15.00'de sonuçlarını alabilmesi sağlanıyor. Günde 500 binden fazla test çalışma kapasitesine sahip 4 laboratuvardan en büyüğü ise Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan İSLAB-4 oldu. İstanbul İl Laboratuvar Koordinatörü Doç. Dr. Cemal Kazezoğlu, günde 200 bin numunenin çalışılabildiği İSLAB 4'ün test kapasitesi bakımından Avrupa'da ilk 3, dünyada ise ilk 10 arasında yer aldığını vurguladı.

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