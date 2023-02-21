Türkiye’de bir ilk: Dilipak yapay zeka ile mahkemeye bilirkişi raporu sunacak

Gazeteci Yazar, Abdurrahman Dilipak’ın 27 Temmuz 2020 tarihli Yeni Akit gazetesinde yayınlanan “AKP’nin Papatyaları” başlıklı yazısı sebebi ile, AK Parti Genel Merkez, Milletvekilleri, kadın kolları, 81 il Başkanının kişisel şikayeti ve KADEM tarafından yapılan suç duyuruları sonucu açılan davanın 4. Celsesi, 22.02.2023 tarihinde saat 10.00’da Küçük Çekmece adliyesinde, 2. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak.

Dilipak’ın dava konusu yazısı “ANAP'ı o ‘Papatyalar’, o ‘Lale Devri çocukları’ bitirdi. AK Partiyi de, bu Erguvani AKP'nin “Papatyaları”(!?) bitirecek bu gidişle” diye başlıyor ve “AK Parti içindeki FETÖ’nün zihniyet ikizi AKP’liler ve AKP’nin Papatyaları”na yönelik eleştirilerin yer aldığı yazıda, o günlerde, ülkenin 3. Büyük holdinginin İK’larının LGBT+’a pozitif ayırımcılık kararının ardından Bu holdingler, “… bu fahişe ve türevlerine karşı pozitif ayırımcılık uygularken, bizim yeşil sermaye ne yapıyor” dediği için AK Partililer, “batılı vakıflardan fon desteği alarak semiren STK’lar” eleştirisi üzerine de KADEM suç duyurusunda bulunmuştu.

Savcılık aynı konuda Halkın Kurtuluş Partisinin suç duyurusunu reddederken, AK parti ve KADEM’in suç duyurularını işleme alarak kamu davası açmıştı.

Bazı AK Parti kadın kolları başkanları kişisel olarak davadan çekilirken, bazıları müdahillik talebinde bulunmuştu. Son olarak Nevşehir Kadın kolları başkanı çekilirken, İzmir il kadın kolları başkanı müdahillik talebinde bulundu.

Öte yandan, bazı il kadın kolları başkanlarının müşteki olmadıkları halde, iddianamede müşteki olmamalarına rağmen müşteki olarak adlarının yer alması ile ilgili olarak Dilipak’ın mahkemeye yazılı ve sözlü beyanda bulunması bekleniyor.



Prof. Dr. ERMAN TUNCER ve Prof. Dr. AHMET AKIN TANIK OLARAK KATILACAK

Duruşmaya Recep Tayyip Erdoğan ve Abdurrahman Dilipak’ın gençlik döneminden beri tanıyan ve Erdoğanın uzun yıllar danışmanlığını yapan Prof. Dr. Erman Tuncer sürece ilişkin tanıklığı yanında Prof. Dr. Ahmet Akın, İstanbul Sözleşmesinden geri çekilme kararının alındığı sürece ilişkin tanıklığını dile getirmek için duruşma salonuna gelecekler ve mahkemenin dinleme kararı vermesi durumunda Tanıklar dinlenecekler. “Türkiye Düşünce Platformu” Genel sekreterliği döneminde Dilipak’ın AK Parti ve KADEM ile süreçteki ilişkileri, AK Parti ile Dilipak arasında İsrafil Kışla üzerinden konuyla ilgili diyaloğa ilişkin soruları cevaplayacak.

Ayrıca, AK Parti teşkilatı ile yakın ilişki ve diyaloğu olan süreçte yaşananlarla ilgili görüşmeler yapan öğretim üyesi Müyese Göğüş’ün gözlem ve tanıklığı ile bana gönderdiği mesajı ve bir dönem AK Parti’de görev yapan sanatçı Aydan Erbaşın kendisine gönderdiği yazı konusu ile ilgili yaşadıklarına ilişkin mektubu Dilipak mahkemeye sunacak



TÜRKİYE’DE BİR İLK: DİLİPAK “CHAT GPT”DEN MAHKEME’YE BİLİRKİŞİ RAPORU SUNACAK'

Abdurrahman Dilipak kendi yazısın nasıl anlaşılması gerektiğini yapay zeka bilgisayarı ChatGPT’ye sordu. Dilipak ChatGPT’nin hazırladığı sonucu mahkemeye sunacak. Türkiye’de ilk kez bir sanık savunmada, mahkemeye bilirkişi olarak yapay zekanın verdiği cevabı sunacak. Bazı ülkelerde mahkemeler sanal avukatlığı ve yapay zekanın hazırladığı bilgi raporlarını kabul ediyor. Konunu ülkemizde de Hukuk fakülteleri, yasama, yürütme, yargı bürokrasisi ve barolar nezdinde yeni bir tartışma başlatması bekleniyor.



DİLİPAK’IN UŞAK’TAKİ DAVASI 12 HAZİRAN 2023’E ERTELENDİ

Dilipak aleyhine Uşak eski valisi Funda Kocabıyık tarafından yapılan suç duyurusu sonucu Uşak 1. Asliye Ceza mahkemesinde açılan dava’nın, 20.2.2023 tarihli, taraflardan kimsenin katılmadığı son duruşmasında, mahkeme duruşmayı 12.6.2023, saat 09.35’e ertelemişti. Davacı taraf, Dilipak’ın bir Twitter’i RT etmesi sonucu, Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunmuş, asıl Twit sahibi hakkında suç duyurusunda bulunulmadığı anlaşılmıştı. Daha sonra mesaj sahibi hakkında da suç duyurusunda bulunulmuş, o kişi hakkında farklı bir mahkemede dava açılmış ve duruşma hemen sonuçlandırılmıştı. O dosya hala istinafta beklemektedir. İstinaf daha önce açılan ve devam eden davanın sonucu beklerken, Dilipak aleyhine açılan dava da, İstinaftaki asıl dava konusu kişi hakkında, asli fail olarak daha sonra açılan ve hemen karara çıkılan davanın sonucu beklemektedir.