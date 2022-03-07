  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Türkiye'de bir ilk: Antalya'da dronla gübreleme yapıldı
Yaşam

Türkiye'de bir ilk: Antalya'da dronla gübreleme yapıldı

Antalya'da buğday tarlasında insansız hava araçları ile gübreleme yapıldı. Traktörle yapılan gübrelemede tekerlek izleri verimi olumsuz etkiliyor. Ayrıca dronlar arazinin uygun olmadığı yerlerde gübreleme yapmaya da imkan sağlıyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 15:36:00 - 2022-03-07 15:40:54
Türkiye'de bir ilk: Antalya'da dronla gübreleme yapıldı

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Aksu çiftliğinde ekili 1084 dekarlık buğday tarlasına getirilen 3 zirai insansız hava aracına katı gübre konuldu.

Üniversite öğrencilerinin de hazır bulunduğu uygulamada, insansız hava araçlarıyla gübreleme gerçekleştirildi.

"Dronlar arazinin uygun olmadığı yerlerde gübreleme yapmamıza imkan sağlıyor"

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, özellikle buğdayda azotlu gübrelerin verimi etkilediğini söyledi.

Aşırı yağışların bu yıl traktörle zamanında gübre uygulamasına izin vermediğini dile getiren Erkan, "Türkiye'de ilk kez insansız hava araçlarıyla granül gübre uygulamasını Antalya'dan başlattık. Dronlar arazinin uygun olmadığı yerlerde gübreleme yapmamıza imkan sağlıyor. Böylece verimde önemli artış sağlıyoruz" dedi.

d

"Traktörle yapılan gübrelemede tekerlek izleri verimi olumsuz etkiliyor"

Traktörle yapılan gübrelemede tekerlek izlerinin verimi olumsuz etkilediğine dikkati çeken Erkan, insansız hava araçlarıyla yapılan gübrelemenin araziden bağımsız olduğu için bu tür olumsuzlukların önüne geçildiğini vurguladı.

Erkan, Türkiye'nin birçok bölgesinde tarımda insansız hava araçlarının kullanıldığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Hem yağışın getirdiği olumsuzluklar, hem de traktörün izlerinin etkisini ortadan kaldırmak için gübrelemede insansız hava aracı kullanmak önemli. Biz de Aksu'daki 1084 dekarlık arazimizde hem Türkiye’de hem de üniversitemizde ilk olan bu uygulamayı gerçekleştiriyoruz."

 

 

Meksika'daki taraftar kavgasında 26 kişi yaralandı
Meksika'daki taraftar kavgasında 26 kişi yaralandı

Dünya

Meksika'daki taraftar kavgasında 26 kişi yaralandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay