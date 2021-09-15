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Kadın - Aile Türkiye'de bir ilk "Adliye Anaokulu"
Kadın - Aile

Türkiye'de bir ilk "Adliye Anaokulu"

Samsun adliyesinde, Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan anaokulu açıldı. 5 derslik ve 100 öğrenci kapasiteli okulun açılışını Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 16:16:00 -
Türkiye'de bir ilk "Adliye Anaokulu"

Samsun adliyesinde, Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan anaokulu açıldı. 5 derslik ve 100 öğrenci kapasiteli okulun açılışını Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç yaptı.
Samsun Valiliği koordinesinde Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmayla Samsun Adliye Sarayı içerisinde "Samsun Adliyesi Fatma Çavuş Anaokulu" açıldı. Genel öğrenci profilinin hakim, savcı, avukat, adliye personeli ve okulun bulunduğu çevredeki vatandaşların çocuklarının oluşturacağı okulda müfredat eğitimlerinin yanı sıra çocukların potansiyel becerilerini keşfederek güçlendirmek amacıyla, zeka oyunları, drama ve geleneksel çocuk oyunları adı altında da eğitimler verilecek.
Açılış ilk olarak saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Akabinde kürsü konuşmalarına geçildi. İlk olarak konuşma yapan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, "Son 3 yıldır Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül'ün talimatlarıyla Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı çerçevesinde birçok güzel şey gerçekleştirildi. Yaptığımız protokollerle binlerce hükümlümüze eğitim verdik. Sanat öğrenmelerini sağlamış olduk. İş sahibi olmalarını sağlamış olduk" dedi. 

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